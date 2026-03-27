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La Norvège ajoute 12 milliards de dollars à son plan de défense à long terme
information fournie par Reuters 27/03/2026 à 12:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une citation et de détails aux paragraphes 3 à 7)

La Norvège augmentera ses dépenses de défense de 115 milliards de couronnes (11,87 milliards de dollars) jusqu'en 2036, afin de compenser la hausse du coût des équipements militaireset de s'adapter aux leçons tirées de la guerre en Ukraine, a déclaré le gouvernement vendredi.

L'augmentation proposée du financement portera les dépenses de défense à 3,5 % du PIB de la Norvège d'ici 2035, conformément à l'engagement du pays envers l'Otan, a déclaré le gouvernement.

Le membre de l'Otan, comme d'autres nations de l'alliance, augmente ses dépenses de défense en raison de la guerre menée par Moscou en Ukraine et sous la pression du président américain Donald Trump.

Ces dépenses s'ajoutent au plan précédemment annoncé par la Norvège de dépenser 1,62 trillion de couronnes pour la défense entre 2025 et 2036.

"Nous allouons une augmentation significative des ressources au plan à long terme, tout en évaluant soigneusement les priorités nécessaires pour renforcer rapidement les capacités de défense de la Norvège", a déclaré le Premier ministre Jonas Gahr Stoere lors d'une conférence de presse.

La Norvège espère recevoir le premier sous-marin commandé à l'Allemagne en 2029, tandis que les deux premières frégates achetées à la Grande-Bretagne devraient arriver respectivement en 2030 et 2032.

Le ministre de la défense, Tore Sandvik, a déclaré lors de la conférence de presse que l'acquisition de défenses aériennes antibalistiques et de drones de surveillance maritime figurait parmi les éléments retardés.

Le soutien à l'Ukraine vient s'ajouter aux dépenses de 3,5 % du PIB, a indiqué le gouvernement.

($1 = 9,6857 couronnes norvégiennes)

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