La Northeast Bank fait un bond en avant après l'achat d'un portefeuille de prêts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 décembre - ** Les actions de la banque communautaire Northeast Bank NBN.O ont bondi de 10,5 % à 111,30 $ ** NBN a dévoilé mercredi soir l'achat de prêts immobiliers commerciaux (CRE) dont le solde du principal impayé s'élève à environ 525 millions de dollars

** La transaction devrait être conclue à la fin du trimestre en cours et n'avoir qu'un impact minime sur les bénéfices du deuxième trimestre 2026

** "Les achats de prêts de ce trimestre représentent le troisième volume le plus élevé depuis que nous avons commencé à acheter des prêts. Cela témoigne de notre capacité à tirer parti d'opportunités de toutes tailles sur ce marché secondaire robuste" - directeur général Rick Wayne ** NBN a également acheté des prêts CRE l'année dernière sur le marché secondaire des prêts

** L'une des deux sociétés de courtage évalue l'action à "acheter" et l'autre à "conserver"; PT médian de 117,50 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action NBN était en hausse de 9,8 % depuis le début de l'année