La Norges Bank maintient son taux directeur inchangé à 4,0%

La banque centrale norvégienne a maintenu jeudi son taux d'intérêt directeur inchangé à 4,0%, comme prévu, tout en réaffirmant qu'un assouplissement était probable au cours de l'année prochaine.

"La lutte contre l'inflation n'est pas encore terminée et nous ne sommes pas pressés de réduire le taux directeur", a déclaré Ida Wolden Bache, gouverneure de la Norges Bank, dans un communiqué.

"Les perspectives sont incertaines, mais si l'économie évolue globalement comme prévu actuellement, le taux directeur sera encore réduit au cours de l'année à venir", a précisé la Norges Bank dans son communiqué.

L'institution a entamé son cycle d'assouplissement en juin et a de nouveau abaissé son taux directeur en septembre, comme prévu à l'époque, affirmant qu'elle comptait le réduire davantage au cours de l'année à venir, mais dans une moindre mesure que prévu initialement.

L'inflation sous-jacente de la Norvège pour septembre a légèrement reculé à 3% en glissement annuel, contre 3,1% en août, selon les données publiées en octobre, mais elle reste supérieure à l'objectif cible de la banque centrale, fixé à 2%.

"Le comité estime qu'aucune nouvelle information n'est venue modifier de manière significative les perspectives économiques de la Norvège depuis la réunion de politique monétaire de septembre", a ajouté la Norges Bank dans son communiqué.

(Rédigé par Terje Solsvik, version française Diana Mandia, édité par Blandine Hénault)