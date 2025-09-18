La Norges Bank abaisse son principal taux directeur

(Actualisé avec précisions, déclarations de la banque centrale)

La banque centrale norvégienne a, comme prévu, abaissé jeudi son taux directeur de 25 points de base, à 4%, et a ajouté qu'elle prévoyait un assouplissement supplémentaire au cours des 12 prochains mois, bien que moins important que prévu initialement.

Le comité de politique monétaire a toutefois envisagé de maintenir le taux directeur inchangé, mais a conclu qu'une baisse était désormais appropriée, a-t-il précisé.

La couronne norvégienne se raffermit à 11,57 contre l'euro EURNOK= à 08h43 GMT, contre 11,62 juste avant l'annonce.

La Norges Bank a déclaré que les données disponibles depuis juin indiquaient que l'économie norvégienne disposait de peu de capacités inutilisées et que l'inflation pourrait rester élevée un peu plus longtemps que prévu.

"Par conséquent, nous ne réduirons probablement pas le taux directeur aussi rapidement que prévu avant l'été", a déclaré la gouverneure Ida Wolden Bache dans un communiqué.

Les nouvelles prévisions de la banque suggèrent une baisse des taux par an au cours des trois prochaines années, a dit la banque centrale.

La Norges Bank avait, contre toute attente, réduit en juin son principal taux directeur de 25 points de base, première baisse des coûts d'emprunt en cinq ans dans le pays.

L'institution avait également déclaré en août qu'elle prévoyait de réduire à nouveau les coûts d'emprunt cette année en raison de la modération des prix à la consommation.

Des données récentes ont toutefois conduit certains à s'interroger sur la nécessité d'une baisse immédiate des taux.

L'inflation sous-jacente a progressé en août et la croissance économique au premier semestre est ressortie supérieure aux prévisions, tandis qu'une enquête de la banque centrale auprès des entreprises a fait état des perspectives positives pour la croissance et l'investissement.

La Norges Bank a par ailleurs réitéré le niveau élevé d'incertitude qui pesait sur l'évolution future de l'économie et déclaré avoir accordé une "attention particulière" au "cadre imprévisible pour la coopération et le commerce internationaux".

"Cela crée une incertitude quant aux perspectives d'inflation et de croissance pour l'économie norvégienne et internationale", a-t-elle déclaré.

