La nomination de Trump à la Fed atténue l'incertitude des marchés, tous les regards se tournent vers Warsh
information fournie par Reuters 30/01/2026 à 07:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le choix de Trump pourrait indiquer l'orientation de la politique monétaire après Powell

*

Kevin Warsh, candidat à la présidence de la Fed, est considéré comme un faucon

*

Le dollar est en hausse alors que les marchés réagissent à la nomination potentielle de Kevin Warsh

(Ajoute la réaction des marchés aux paragraphes 5-6, la courbe des taux au paragraphe 13, la citation d'un investisseur aux paragraphes 14-15) par Saqib Iqbal Ahmed et Tom Westbrook

La nomination du président Donald Trump à la tête de la Réserve fédérale américaine lèvera un nuage d'incertitude qui plane sur les marchés depuis des mois, donnant aux investisseurs un signal sur la façon dont la politique monétaire pourrait évoluer une fois que le mandat de Jerome Powell prendra fin en mai.

Jeudi, M. Trump a déclaré qu'il nommerait le successeur de M. Powell vendredi, et tous les regards se sont tournés vers l'ancien gouverneur de la Fed, Kevin Warsh. Bloomberg News a rapporté que Warsh obtiendrait le feu vert, tandis qu'une personne familière avec le sujet a déclaré à Reuters que Warsh avait rencontré Trump à la Maison Blanche jeudi.

M. Warsh serait l'un des candidats les plus conservateurs parmi ceux qui sont pressentis, ont déclaré les acteurs du marché à propos de ce choix, pour lequel ils avaient élaboré des scénarios depuis des mois.

"Si le candidat désigné est effectivement Warsh, nous pourrions en fait nous retrouver avec une Fed qui penche vers la prudence à la marge", a déclaré Sonu Varghese, stratège macroéconomique mondial chez Carson Group à Chicago.

LE DOLLAR, LES RENDEMENTS DES OBLIGATIONS À LONG TERME EN HAUSSE, L'OR ET LES CONTRATS À TERME SUR LES ACTIONS AMÉRICAINES EN BAISSE

Les marchés ont réagi à la nouvelle lors d'une séance volatile en Asie, avec une hausse du dollar et des rendements des obligations à long terme. Alors que les investisseurs pensent que Warsh sera enclin à réduire les taux d'intérêt, ils s'attendent à ce qu'il réduise le bilan de la Fed MKTS/GLOB

L'or XAU= a baissé de 3 %, tout comme d'autres bénéficiaires de l'achat d'actifs par la Fed: le bitcoin BTC= a chuté de 2 % et les contrats à terme sur les actions américaines ESc1 ont baissé de 0,5 %. Les marchés à terme sur les taux d'intérêt ont continué à anticiper deux réductions des taux américains au cours du second semestre de cette année, après l'entrée en fonction du nouveau président.

Les autres principaux candidats pour ce rôle sont le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, et le directeur des investissements obligataires de BlackRock, Rick Rieder. Le conseiller économique de la Maison Blanche, Kevin Hassett, était l'un des premiers candidats, mais il est désormais considéré comme un choix peu probable après que M. Trump a déclaré qu'il préférait le maintenir à son poste actuel.

Les décisions de la Fed en matière de taux d'intérêt ont un impact non seulement sur le taux quotidien auquel les banques se prêtent les unes aux autres, mais aussi sur les taux d'intérêt à long terme, tels que mesurés par les rendements du Trésor américain à long terme, qui à leur tour influencent les coûts d'emprunt pour les consommateurs et les entreprises.

Le président souhaite que la Fed procède à des réductions importantes et a fait pression sur Powell - qu'il a surnommé "Too Late" (trop tard) en raison de son hésitation à se conformer aux souhaits de M. Trump en matière d'assouplissement de la politique monétaire.

L'ATTENTION SERA PORTÉE SUR LA FAÇON DONT LE PROCHAIN PRÉSIDENT DE LA FED GÉRERA LA PRESSION POLITIQUE

Le choix de M. Trump sera scruté pour sa capacité à mener une politique monétaire sans céder aux pressions politiques, une qualité qui, selon les économistes, est le fondement des capacités de lutte contre l'inflation de toute banque centrale et ce qui sous-tend la stabilité financière de l'économie américaine.

M. Warsh a appelé à un changement de régime au sein de la banque centrale, cherchant notamment à réduire le bilan de la Fed, un objectif apparemment en contradiction avec la préférence de M. Trump pour une politique monétaire plus souple.

M. Warsh "a déclaré publiquement qu'il préférait des taux plus bas", a déclaré Damien Boey, stratège de portefeuille chez Wilson Asset Management à Sydney. "Mais le compromis qu'il fait avec des taux plus bas est qu'il veut que la Fed ait un bilan plus petit. Les marchés réagissent comme s'ils pensaient: "À quoi ressemblerait le monde avec un bilan de la Fed plus petit?"

Les gains d'environ 0,5 % pour le dollar par rapport aux autres devises principales ainsi que les ventes sur le marché des obligations à long terme, qui ont accentué la courbe des rendements, ont reflété les paris selon lesquels M. Warsh serait moins enclin à supprimer les rendements avec les dépenses de la Fed.

"Le marché a simplement dénoué ses positions pour Rick Rieder, qui aurait aplati la courbe", a déclaré Kentaro Hatono, responsable des titres à revenu fixe mondiaux chez Asset Management One à Tokyo.

"Au lieu de cela, le marché a parié sur une pentification de la courbe alors que Warsh resserrerait le bilan de la Fed."

Banques centrales
Devises
FED

Valeurs associées

Or
5 149,55 USD Six - Forex 1 -4,29%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

