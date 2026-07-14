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La NHTSA reçoit une plainte concernant certains airbags des monospaces Honda
information fournie par Reuters 14/07/2026 à 22:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire de Honda aux paragraphes 4 et 5)

L'autorité américaine de sécurité routière a déclaré mardi avoir reçu une demande d'ouverture d'une enquête concernant 806 963 monospaces Honda 7267.T en raison de problèmes liés aux airbags.

La National Highway Traffic Safety Administration a précisé que cette requête concernait le déclenchement intempestif des airbags alors que le véhicule était en mouvement.

La plainte concerne les modèles Odyssey, très populaires du constructeur japonais, des années-modèles 2011 à 2017.

La filiale nord-américaine de Honda, American Honda, a déclaré à Reuters qu’elle avait pris connaissance de cette demande d’enquête et qu’elle “s’engage à garantir la sécurité de ses clients”.

“Honda respecte cette procédure et attendra les conclusions de l’agence avant de faire tout autre commentaire.”

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