La NHTSA ouvre une enquête sur environ 75 000 camions Nissan Frontier en raison de problèmes de fuite de carburant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La National Highway Traffic Safety Administration a lancé mardi une enquête sur environ 75 300 camionnettes Nissan Frontier de l'année modèle 2006, en raison d'inquiétudes concernant des fuites de carburant potentielles.

L'agence a déclaré que les véhicules pouvaient présenter un risque d'incendie imminent en raison d'une forte odeur persistante d'essence brute et d'un calage soudain du moteur lors du démarrage et de l'utilisation, citant un pétitionnaire.

En 2007, Nissan avait déjà rappelé certaines camionnettes Frontier 2006 afin de remplacer les tubes de remplissage de carburant susceptibles de se fissurer et de provoquer des fuites de carburant.

Le pétitionnaire affirme que les problèmes ressemblent aux défauts cités dans ces rappels antérieurs et qu'ils pourraient encore être présents dans la flotte de Frontier 2006 malgré les actions antérieures, selon le rapport.