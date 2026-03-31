 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La NHTSA ouvre une enquête sur environ 75 000 camions Nissan Frontier en raison de problèmes de fuite de carburant
information fournie par Reuters 31/03/2026 à 12:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La National Highway Traffic Safety Administration a lancé mardi une enquête sur environ 75 300 camionnettes Nissan Frontier de l'année modèle 2006, en raison d'inquiétudes concernant des fuites de carburant potentielles.

L'agence a déclaré que les véhicules pouvaient présenter un risque d'incendie imminent en raison d'une forte odeur persistante d'essence brute et d'un calage soudain du moteur lors du démarrage et de l'utilisation, citant un pétitionnaire.

En 2007, Nissan avait déjà rappelé certaines camionnettes Frontier 2006 afin de remplacer les tubes de remplissage de carburant susceptibles de se fissurer et de provoquer des fuites de carburant.

Le pétitionnaire affirme que les problèmes ressemblent aux défauts cités dans ces rappels antérieurs et qu'ils pourraient encore être présents dans la flotte de Frontier 2006 malgré les actions antérieures, selon le rapport.

Valeurs associées

CARPARTS
0,7900 USD NASDAQ -4,24%
NISSAN MOTOR CO
1,832 EUR Tradegate -0,01%
TOYOTA MOTOR
17,412 EUR Tradegate -0,57%
TOYOTA MOTOR
1 505,000 JPY LSE -56,57%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank