 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La NHTSA ouvre une enquête sur environ 600 000 véhicules GM
information fournie par Reuters 19/01/2026 à 12:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La National Highway Traffic Safety Administration américaine a annoncé lundi qu'elle avait ouvert une enquête en vue d'un rappel d'environ 597 571 véhicules de General Motors GM.N en raison d'une défaillance du moteur.

Valeurs associées

GENERAL MOTORS
80,820 USD NYSE -0,11%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank