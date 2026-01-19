La NHTSA ouvre une enquête sur environ 600 000 véhicules GM

La National Highway Traffic Safety Administration américaine a annoncé lundi qu'elle avait ouvert une enquête en vue d'un rappel d'environ 597 571 véhicules de General Motors GM.N en raison d'une défaillance du moteur.