La NHTSA ouvre une enquête sur 142 600 véhicules Honda en raison d'une erreur d'avertissement concernant les ceintures de sécurité arrière

La National Highway Traffic Safety Administration a ouvert une enquête sur près de 142.600 véhicules Honda 7267.T aux Etats-Unis en raison d'un statut inexact de l'avertissement de la ceinture de sécurité du passager arrière, a déclaré l'organisme de réglementation jeudi.