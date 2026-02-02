La NHTSA ouvre une enquête sur 1,27 million de pick-up Ford F-150

La National Highway Traffic Safety Administration a annoncé lundi qu'elle avait ouvert une enquête sur la sécurité de 1,27 million de camionnettes Ford F.N F-150 à la suite de rapports faisant état de rétrogradations inattendues de la transmission sans avertissement ni intervention du conducteur, souvent accompagnées d'un blocage temporaire de la roue arrière.