La NHTSA élargit son enquête sur 286 000 véhicules GM en raison d'un éventuel problème de défaillance du moteur

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) élargit son enquête sur 286 000 véhicules de General Motors GM.N aux Etats-Unis en raison d'un possible problème de défaillance du moteur, a déclaré lundi l'organisme de réglementation de la sécurité, à la suite de plusieurs plaintes, en dépit d'un rappel.

La NHTSA a déclaré que le problème provenait de défaillances de paliers de moteur dans le moteur L87 de 6,2 litres de GM installé dans des modèles tels que le Chevrolet Silverado 1500 et le Cadillac Escalade.

L'autorité de régulation a ouvert une enquête préliminaire sur ces problèmes en janvier, qui a débouché sur un rappel en avril.

GM avait déclaré que les composants de la bielle et du vilebrequin du moteur pouvaient présenter des défauts de fabrication susceptibles d'endommager le moteur ou d'entraîner sa défaillance, augmentant ainsi le risque d'accident.

Lundi, la NHTSA a transformé l'enquête en analyse technique sur la base de 1 157 rapports de défaillance de paliers de moteur.

L'autorité de régulation évaluera également les problèmes de sécurité potentiels des véhicules construits en dehors du champ d'application du rappel.