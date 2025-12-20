La NHTSA annonce que Stellantis va rappeler plus de 52 000 véhicules aux États-Unis pour des problèmes de coussins gonflables et de ceintures de sécurité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société mère de Chrysler, Stellantis STLAM.MI , rappelle 52.565 véhicules américains car une erreur de logiciel pourrait empêcher les airbags et les ceintures de sécurité de se déployer en cas d'accident et désactiver le système électronique de contrôle de la stabilité, a déclaré samedi l'Administration nationale américaine de la sécurité routière (NHTSA).

Les concessionnaires mettront gratuitement à jour le logiciel du module de contrôle des dispositifs de retenue des occupants, a indiqué la NHTSA.