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La NFL négocie une hausse importante des droits TV avec CBS
information fournie par Zonebourse 13/03/2026 à 20:21

La ligue de football américain discute avec Paramount d'une revalorisation majeure du contrat de diffusion des matchs du dimanche sur CBS. L'accord pourrait augmenter de plus de 50% le coût annuel des droits pour la chaîne.

La NFL est en négociations avec Paramount afin de renouveler le contrat de diffusion de ses matchs du dimanche après-midi sur CBS. Selon des sources proches du dossier, les discussions portent sur une hausse comprise entre 50% et 60% du montant actuel. CBS verse aujourd'hui environ 2,1 milliards de dollars par an pour ces droits, ce qui porterait la facture à plus de 3 milliards de dollars par saison dans le cadre d'un nouvel accord. En échange, la ligue accepterait de supprimer la clause de sortie prévue après la saison 2029-2030 dans le contrat actuel.

Si l'accord est finalisé, CBS commencerait à payer le nouveau tarif dès la saison prochaine pour les huit années restantes du partenariat, qui court jusqu'à la saison 2033-2034, tout en conservant le même paquet de matchs. La NFL a entamé ces discussions en priorité avec CBS en raison d'une clause liée au changement de contrôle de Paramount après son acquisition par Skydance Media, qui pourrait théoriquement permettre à la ligue de mettre fin au contrat dès 2027. Paramount prévoit pour 2026 un EBITDA ajusté de 3,6 milliards de dollars, tandis que l'entité issue de sa fusion envisagée avec Warner Bros. Discovery viserait 18 milliards.

Cette renégociation pourrait influencer l'ensemble du marché des droits sportifs. La NFL pourrait ensuite discuter avec Fox, qui paie actuellement environ 2,2 milliards de dollars par an pour l'autre créneau du dimanche après-midi. D'autres diffuseurs, comme Amazon, NBC et Disney, sont également concernés par la clause de sortie de 2029-2030. Une hausse comparable pourrait être plus difficile à accepter pour certains groupes, notamment Disney, qui verse déjà environ 2,7 milliards de dollars par an pour le Monday Night Football. L'évolution de ces négociations est également suivie de près par d'autres ligues comme la NHL, dont les contrats actuels expirent en 2028.

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