La néobanque Dave en pleine ascension alors qu'UBS rejoint le camp des optimistes

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26 mai - ** L'action Dave DAVE.O progresse de 2% en pré-ouverture à 233 $ après qu'UBS a lancé sa couverture avec une recommandation "Achat", soulignant la forte croissance et la rentabilité de la néobanque

** La société de courtage fixe son objectif de cours à 300 dollars, ce qui implique un potentiel de hausse d'environ 32% par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** UBS indique dans une note que le marché sous-estime la pérennité du "modèle de crédit à forte vélocité" de DAVE et la trajectoire de croissance de ses bénéfices, ajoutant qu’elle estime qu’une croissance du nombre de membres de l’ordre de 15% et une croissance du chiffre d’affaires et de la marge brute de l’ordre de 25% sont réalisables à moyen terme

** La confiance est encore renforcée par la « solidité durable de la société, portée par CashAI », dans la souscription de comptes externes et par le potentiel de hausse supplémentaire lié à Dave Flex, selon UBS

** La carte de crédit « pay-in-4 » récemment dévoilée, Dave Flex, qui permettrait aux membres de fractionner leurs achats mensuels en quatre versements alignés sur leurs paies, est entrée en phase de test bêta limité en avril

** Les 11 courtiers attribuent tous à l'action DAVE la note "achat fort" ou "achat" et leur objectif de cours médian est de 341 dollars, selon les données de LSEG

** À la clôture vendredi dernier, l'action avait progressé de 31% depuis le début du trimestre, soit une hausse de 3% depuis le début de l'année