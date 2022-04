La néo-banque privée Alpian obtient sa licence bancaire

(NEWSManagers.com) - La néo-banque privée Alpian, née en 2019, et qui cible une clientèle aisée, vient d’obtenir une licence bancaire de la part du régulateur suisse Finma, et annonce aussi un troisième financement de 19 millions de francs suisses. Cela permettra à la start-up de proposer des services au public au cours du troisième trimestre 2022 et de devenir “la première banque privée digitale suisse”, selon un communiqué.

Alpian avait été incubée par Reyl, devenu Reyl Intesa Sanpaolo, groupe détenu majoritairement par Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking.

Le troisième tour de financement a été entièrement souscrit par Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking. Les deux premiers tous avaient permis de réunir plus de 29 millions de francs suisses.