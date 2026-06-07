La Nasa va porter du Prada alors que le groupe de luxe s'implante dans le secteur spatial

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Corrige le paragraphe 5 afin de supprimer la mention des combinaisons qui seront utilisées lors de la prochaine mission Artemis 3) par Danielle Kaye

La maison de couture italienne Prada < 1913.F > a dévoilé dimanche la combinaison intérieure que porteront les astronautes de la Nasa en route vers la Lune, soulignant ainsi la volonté de la marque d'être le premier grand acteur du luxe à s'implanter dans l'industrie spatiale.

Cette combinaison moulante, créée en collaboration avec Axiom Space, développeur d'infrastructures spatiales basé à Houston, est dotée de tubes de ventilation intégrés au tissu.

« Nous disposons d’un très large éventail de compétences et de savoir-faire », a déclaré Lorenzo Bertelli, directeur marketing de Prada, lors d’un événement organisé dans la boutique Prada de Manhattan, assis à côté d’un mannequin vêtu de la nouvelle combinaison de refroidissement et de ventilation par liquide.

L’expertise nécessaire au développement de produits destinés à l’exploration spatiale « peut provenir de nombreux secteurs d’activité apparemment sans rapport », a déclaré Jonathan Cirtain, directeur général d’Axiom Space. Ce nouveau produit fait suite à l’incursion très médiatisée de Prada dans l’ de la mode spatiale en 2024, avec le dévoilement d’une combinaison spatiale qui devrait être utilisée pour le prochain alunissage Artemis 4 de la Nasa, prévu en 2028.

Les marques de luxe s'inspirent depuis longtemps des voyages spatiaux. Mais Prada est allée « au-delà de l’inspiration pour conclure un véritable partenariat » à mesure que les secteurs de l’exploration spatiale et du tourisme spatial se développent, a déclaré Thomai Serdari, stratège en marques de luxe et professeur de marketing à la Stern School of Business de l’université de New York.

Mme Serdari a mis en avant deux facteurs motivant l’intérêt de Prada pour l’industrie spatiale: accéder à une clientèle aisée envisageant des voyages spatiaux, et associer la marque à une vision d’avant-garde. Des entreprises telles que Blue Origin de Jeff Bezos ou SpaceX d’Elon Musk se sont tournées vers le tourisme spatial destiné aux plus fortunés.

La reprise de l’exploration spatiale et des voyages humains vers la Lune « ne manquera pas d’attirer l’attention », a déclaré Luca Solca, responsable mondial des produits de luxe chez Bernstein. Les marques de luxe doivent rester pertinentes et visibles, a-t-il ajouté. L'initiative de Prada s'inscrit dans un contexte de difficultés pour le secteur des produits de luxe . Après deux années de contraction, l'industrie montrait des signes de stabilisation jusqu'à ce que la guerre en Iran éclate fin février, perturbant les voyages et affectant les dépenses de luxe bien au-delà du Moyen-Orient.

LES AUTRES ACTEURS DU LUXE VONT-ILS SUIVRE? D'autres entreprises de mode et de prêt-à-porter ont pris le train de l'espace en marche. Under Armour UAA.N s'est associé à la société de vols spatiaux Virgin Galactic SPCE.N pour créer des vêtements spatiaux, tandis que Columbia Sportswear a collaboré avec la société d'exploration spatiale Intuitive Machines sur la technologie des tissus spatiaux.

Mais on ne sait pas encore si d'autres acteurs du luxe suivront l'exemple de Prada. « Dans le luxe, il est important d’être le premier à faire quelque chose, d’être un précurseur », a déclaré Mme Serdari, soulignant que les marques du groupe LVMH – < LVMH.PA > Louis Vuitton, Hermès < HRMS.PA > et Chanel – s’intéressent toutes aux voyages spatiaux, mais qu’elles trouveraient probablement de nouvelles façons de s’imposer.

« Vous ne verrez jamais les grands noms du secteur du luxe se copier les uns les autres », a-t-elle ajouté.