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La Nasa va dépenser 20 milliards de dollars pour une base lunaire et annuler la station lunaire en orbite
information fournie par Reuters 24/03/2026 à 15:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de citations et d'un arrière-plan) par Joey Roulette

La Nasa annule son projet de déploiement d'une station spatiale en orbite lunaire et utilisera à la place ses composants pour construire une base de 20 milliards de dollars sur la surface de la lune au cours des sept prochaines années, a déclaré mardi son nouveau chef, Jared Isaacman.

M. Isaacman, qui a prêté serment à la Nasa en décembre, a fait cette annonce à l'ouverture d'une journée au siège de la Nasa à Washington, au cours de laquelle il a présenté une série de changements qu'il apporte au programme lunaire phare de l'agence, Artemis.

"Personne ne devrait être surpris d'apprendre que nous mettons en pause Gateway sous sa forme actuelle et que nous nous concentrons sur l'infrastructure nécessaire à des opérations durables sur la surface lunaire", a déclaré M. Isaacman aux délégués présents à l'événement.

La station Lunar Gateway, en grande partie déjà construite par les contractants Northrop Grumman NOC.N et Vantor, anciennement Maxar, était destinée à être une station spatiale stationnée sur une orbite lunaire. La reconversion de l'engin en base lunaire n'est pas simple.

"Malgré certaines difficultés matérielles et calendaires bien réelles, nous pouvons réaffecter des équipements et des engagements de partenaires internationaux pour soutenir les opérations en surface et d'autres objectifs du programme", a déclaré M. Isaacman.

Lunar Gateway a été conçu pour servir à la fois de plateforme de recherche et de station de transfert que les astronautes utiliseraient pour monter à bord des atterrisseurs lunaires avant de descendre sur la surface lunaire.

Les changements imposés par M. Isaacman au programme lunaire phare des États-Unis au cours des dernières semaines remanient des contrats d'une valeur de plusieurs milliards de dollars dans le cadre de l'initiative Artemis.

Les entreprises se démènent pour répondre à l'urgence de la situation, alors que la Chine progresse vers son propre alunissage à l'horizon 2030.

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1 commentaire

  • 15:30

    Pour 20 milliards, en France, nous avons 2 porte-avions France Libre. Ainsi, en 160ans, nous sommes passés d'un Jules Vernes à l'autre, preuve de notre constance mais d'une ambition tirée vers le bas.

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