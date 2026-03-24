La Nasa va consacrer $20 mds à une base sur la Lune, abandonne son projet de station orbitale lunaire

par Joey Roulette

La Nasa a abandonné son projet de déploiement d'une station spatiale en orbite lunaire et va utiliser les composants déjà fabriqués pour construire à la place une base sur la surface de la Lune, a déclaré mardi le directeur de l'agence, Jared Isaacman.

Ce nouveau projet, d'un coût de 20 milliards de dollars (17,26 milliards d'euros), sera réalisé au cours des sept prochaines années, a précisé Jared Isaacman, qui a pris ses fonctions au sein de l'agence spatiale américaine en décembre.

L'annonce a été faite lors de l'ouverture d'un événement d'une journée au siège de la Nasa à Washington, au cours duquel le directeur a présenté une série de changements apportés au programme lunaire de l'agence, Artemis.

"Cela ne devrait surprendre personne que nous mettions en pause le projet Gateway sous sa forme actuelle pour nous concentrer sur des infrastructures permettant des opérations durables à la surface de la Lune", a déclaré Jared Isaacman aux délégués présents à l'événement.

La station Lunar Gateway (passerelle lunaire), en grande partie construite par sous-traitants Northrop Grumman NOC.N et Vantor (anciennement Maxar), était initialement destinée à être une station spatiale en orbite lunaire. Le projet sera recyclé et reconverti en base lunaire.

"Malgré certains défis très concrets en matière de matériel et de calendrier, nous pouvons réutiliser l'équipement et les engagements de nos partenaires internationaux pour soutenir les objectifs liés à la surface lunaire et d'autres objectifs du programme", a déclaré Jared Isaacman.

Le projet Lunar Gateway avait été conçu pour servir à la fois de plateforme de recherche et de station de transfert permettant aux astronautes de descendre sur la surface lunaire.

(Rédigé par Joey Roulette, version française Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)