La Nasa lance un robot nouvelle génération à destination de Mars

30 juillet (Reuters) - La Nasa va lancer jeudi une mission ambitieuse à destination de Mars, avec l'envoi du robot Persévérance, un rover nouvelle-génération à six roues et équipé d'un hélicoptère qui sera chargé de tester de l'équipement en vue de futures missions habitées et de chercher des traces de vie sur la planète. Le décollage de la fusée Atlas 5 construite par United Launch Alliance (coentreprise de Boeing et Lockheed), qui transportera le rover, est prévu à 11h50 GMT depuis la base de Cap Canaveral en Floride. Il s'agit de la neuvième mission américaine à destination de la surface martienne. Persévérance, d'une taille équivalente à une automobile, devrait atteindre Mars en février prochain. "Il ne ressemble à aucun autre robot que nous avons envoyé sur Mars auparavant car il a un but astrobiologique", a déclaré lors d'un entretien à Reuters l'administrateur de la Nasa, Jim Bridenstine. "Nous cherchons à trouver la preuve d'une vie ancienne dans un autre monde", a-t-il ajouté. (Joey Roulette à Washington; version française Jean Terzian)

