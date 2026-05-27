La Nasa choisit Blue Origin et d'autres entreprises spatiales pour ses missions lunaires

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La Nasa a attribué des contrats à des entreprises spatiales, notamment Blue Origin (dirigée par Jeff Bezos) et Astrolab, pour l'envoi d'atterrisseurs robotisés, de rovers et de drones destinés à soutenir les prochaines missions d'exploration lunaire.

L'agence spatiale américaine a annoncé mardi avoir attribué 219 millions de dollars (XX millions d'euros) à Astrolab et 220 millions de dollars (XX millions d'euros) à Lunar Outpost pour la construction et la livraison de véhicules tout-terrain lunaires.

Blue Origin s'est vu attribuer un contrat de 188 millions de dollars (XX millions d'euros) pour acheminer les rovers à la surface de la Lune à l'aide de son atterrisseur lunaire cargo sans équipage, Mark 1.

Ces contrats s'inscrivent dans le cadre du programme Artemis de la Nasa, qui vise à étendre la présence humaine dans l'espace et à soutenir les futures explorations de l'espace lointain.

L'agence a également indiqué avoir sélectionné Firefly Aerospace FLY.O pour construire le vaisseau spatial qui transportera des drones de l'orbite terrestre vers la Lune dans le cadre de sa mission MoonFall, dont le lancement est prévu en 2028.

Le plan révisé de la Nasa pour le programme Artemis , créé sous le premier mandat du président Donald Trump, prévoit la mise en place d'infrastructures, centrées sur une base lunaire, et de véhicules à la surface de la Lune.

La deuxième mission Artemis de la Nasa a été lancée en avril, envoyant quatre astronautes faire le tour de la Lune et revenir, dans le cadre de l'une des quelques missions préparatoires au premier alunissage habité depuis 1972.