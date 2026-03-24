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La Nasa attribue à Intuitive Machines un contrat de 180,4 millions de dollars pour la charge utile lunaire
information fournie par Reuters 24/03/2026 à 21:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Intuitive Machines LUNR.O a annoncé mardi que la Nasa avait attribué à la startup spatiale un contrat de 180,4 millions de dollars pour la livraison de sept charges utiles scientifiques et technologiques au pôle sud de la Lune.

Dans le cadre de l'initiative Commercial Lunar Payload Services de la Nasa, qui s'inscrit dans le programme lunaire Artemis de l'agence, le contrat comprend la livraison d'un rover lunaire de l'Agence spatiale australienne et de technologies développées par Honeybee Robotics, une unité de Blue Origin de Jeff Bezos.

Il s'agit de la cinquième mission de livraison CLPS d'Intuitive Machines, qui devrait cibler Mons Malapert, une crête située près du pôle sud de la Lune et considérée comme stratégiquement importante pour l'exploration humaine et robotique future, a déclaré l'entreprise.

Plus tôt dans la journée, le directeur de l'agence spatiale américaine, Jared Isaacman, a annoncé une série de changements dans le programme Artemis, notamment l'envoi d'un plus grand nombre d'atterrisseurs robotisés sur la Lune et la préparation de l'utilisation de l'énergie nucléaire sur la surface lunaire.

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