Guerre commerciale : Donald Trump affirme qu'il accueillera Xi Jinping "à la Maison Blanche vers la fin de l'année"

Donald Trump a assuré que Xi Jinping et lui échangeaient régulièrement sur les questions économiques et commerciales, dans une interview enregistrée mercredi et diffusée dimanche 8 février.

"Il va venir à la Maison Blanche". Dans une interview diffusée dimanche 8 février, le président américain Donald Trump a affirmé qu'il accueillerait son homologue chinois Xi Jinping à vers "la fin de l'année", pour évoquer notamment les questions commerciales. "Il va venir à la Maison Blanche vers la fin de l'année. (...) Ce sont les deux pays les plus puissants du monde et nous avons une très bonne relation", a assuré Donald Trump dans cette interview à la chaîne américaine NBC enregistrée mercredi et diffusée dans son intégralité dimanche 8 février, lors de laquelle il réaffirme qu'il se rendra en Chine en avril.

Sur fond de bras de fer entre Washington et Pékin autour des droits de douane, qui ont marqué les relations entre les deux superpuissances depuis le retour au pouvoir de Donald Trump l'an dernier, le président américain a assuré que les deux dirigeants échangeaient régulièrement sur les questions économiques et commerciales. "Vous savez, c'est important que j'ai de bonnes relations avec lui (et) qu'il ait de bonnes relations avec moi", a-t-il poursuivi.

La Chine "paye beaucoup de droits de douane", a insisté Donald Trump. "Ils ne le faisaient pas dans le passé. Je suis celui qui a imposé des droits de douane à la Chine. (...) Notre pays a récupéré des centaines de milliards de dollars en droits de douane."