La montée en puissance d'Oracle stimule les fabricants de puces américains alors que l'optimisme à l'égard de l'IA s'accroît

(Mise à jour des actions à l'ouverture du marché; commentaires des analystes)

10 septembre - ** Les actions des fabricants de puces américains augmentent dans les premiers échanges après qu'Oracle

ORCL.N ait déclaré qu'elle s'attendait à ce que les revenus comptabilisés dans son activité d'infrastructure en nuage dépassent un demi-billion de dollars

** Les actions d'ORCL ont bondi de 34,7 % pour atteindre un niveau record de 325,90 $, ce qui a permis à l'action d'enregistrer sa plus forte hausse en une journée depuis 1992.

** Nvidia NVDA.O augmente de 4,2%, Advanced Micro Devices

AMD.O de 4,2%, Broadcom AVGO.O grimpe de 7,1% à un niveau record

** Les analystes de BofA Global Research ont déclaré que, bien que la rentabilité des charges de travail d'IA reste débattue, il est clair qu'Oracle capture des parts sur le marché important et à croissance rapide de l'infrastructure d'IA. Ils estiment que le secteur des applications d'IA atteindra 155 milliards de dollars d'ici 2030.

** Les actions d'Oracle ont grimpé en flèche grâce à l'optimisme concernant les revenus liés à l'IA, envoyant un message fort à l'ensemble du marché: la révolution technologique est toujours en marche" - Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell

** L'indice Philadelphia Semiconductor .SOX a progressé de 16,8 % depuis le début de l'année