Espagne: Mbappé et le Real Madrid punissent le Barça et creusent l'écart
information fournie par AFP 26/10/2025 à 18:51

Kylian Mbappé, auteur du premier but du Real Madrid face au FC Barcelone, le 26 octobre 2025 au stade Bernabéu ( AFP / Oscar DEL POZO )

Au terme d'un Clasico bouillant, le Real Madrid de Kylian Mbappé, encore buteur, a profité dimanche des faiblesses défensives du FC Barcelone pour s'imposer (2-1) et prendre le large en tête de la Liga.

C'est une petite revanche pour le géant madrilène, après quatre défaites douloureuses la saison dernière. Et peut-être déjà un tournant, dans la saison de Liga.

Sur sa pelouse du stade Santiago Bernabéu, le Real (1er, 27 points) a creusé l'écart en tête en repoussant son éternel rival, champion en titre, à cinq longueurs, grâce à un Mbappé une nouvelle fois décisif (22e, 1-0) même s'il a manqué la balle du doublé sur penalty (52e), et à l'Anglais Jude Bellingham (43e).

Ce premier Clasico s'est terminé comme il avait débuté: dans le chaos, et la polémique, une de plus, après le carton rouge logique de Pedri pour un deuxième jaune (90e+9), suivi de deux échauffourées, symboles de la tension ambiante.

Ce contexte enflammé autour de l'arbitrage, qu'il avait pourtant participé à générer, a semblé emporter le jeune prodige barcelonais Lamine Yamal, copieusement sifflé et auteur d'une performance à oublier.

Dès la deuxième minute de jeu, l'ailier de 18 ans avait failli plomber son équipe en concédant un penalty pour une faute maladroite sur Vinicius Junior dans la surface, finalement annulé après l'intervention de l'arbitrage vidéo (2e).

Visiblement pas à 100% physiquement après des douleurs récurrentes au pubis, Yamal a tenté de répondre aux sifflets - et aux critiques - mais ses frappes ont fui le cadre (9e, 64e), sans danger pour le gardien belge Thibaut Courtois.

- Le Barça pris à son propre piège -

Systématiquement sur un fil défensivement avec sa ligne très haute pour jouer le piège du hors-jeu, le Barça s'est fait punir par une volée des 20 mètres pleine d'audace de Mbappé, alors qu'il avait pris le contrôle du jeu (12e).

Mais ce but a lui aussi été annulé pour un hors-jeu d'un bout de pied, privant l'attaquant français d'un "golazo" qui avait fait rugir le Bernabéu.

Face à une défense catalane en souffrance, Mbappé, lancé dans la profondeur par Jude Bellingham, n'a pas tremblé face au gardien polonais Wojciech Szczesny pour ouvrir le score, pour de bon (22e, 1-0), inscrivant son onzième but de la saison en Liga.

Le portier de 35 ans, titulaire en l'absence de Joan Garcia et Marc-André ter Stegen, a ensuite permis aux hommes d'Hansi Flick, suspendu, de rester dans le match en s'interposant à plusieurs reprises devant Mbappé (29e), Dean Huijsen (30e), Vinicius (34e) et Bellingham (37e).

Les Catalans, même privés de plusieurs joueurs majeurs, dont Raphinha et Robert Lewandowski, sont restés fidèles à leur idée de jeu offensive et ont été récompensés, le milieu espagnol Fermin Lopez profitant d'une perte de balle du jeune Arda Güler pour égaliser (38e 1-1).

Battus dans les airs deux fois sur la même action, ils ont vite été ramenés sur terre, trahis à nouveau par leurs errances défensives, en laissant Bellingham seul face au but sur un centre de Vinicius remisé de la tête par Eder Militao (43e, 2-1).

Les Blaugranas, à l'agonie à l'image de Jules Koundé face à "Vini", sont parvenus à rentrer à la mi-temps menés seulement 2-1, après un nouveau but hors-jeu de Mbappé (45e) et un tacle salvateur de Cubarsi devant le Brésilien (45e+6).

Le capitaine des Bleus a eu la balle de break au retour des vestiaires sur un penalty pour une main d'Eric Garcia, mais il a buté sur Szczesny, auteur d'une superbe parade (52e) pour maintenir le champion en titre en vie.

Les supporters merengues, qui l'ont acclamé à sa sortie à la 90e minute, lui ont rapidement pardonné. Car il a assuré l'essentiel: marquer une nouvelle fois, et sortir vainqueur de ce choc planétaire, enfin.

