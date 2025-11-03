La montagne de cash de Berkshire Hathaway n'en finit plus de grossir

(AOF) - Berkshire Hathaway a dévoilé vendredi soir des profits opérationnels en hausse de près de 34% et une trésorerie à un plus haut historique à un peu moins de 382 milliards de dollars. La société d'investissement de Warren Buffett a généré un bénéfice net de 30,8 milliards de dollars au troisième trimestre, contre un profit de 26,25 milliards de dollars sur la même période en 2023. Une règle comptable oblige la société à enregistrer les moins ou plus-values latentes sur son portefeuille de titres et de produits dérivés.

Il s'agit pour cette année de plus-values latentes à hauteur de 9,2 milliards de dollars, contre 2,2 milliards de dollars de moins-values latentes un an auparavant. Le résultat net inclut également des plus-values réalisées pour 8,2 milliards de dollars, contre 18,4 milliards de dollars de plus-values réalisées un an plus tôt.

Le résultat opérationnel, qui exclut les moins ou plus-values latentes et les éléments exceptionnels, a progressé de 33,6%, à 13,49 milliards de dollars.

L'assurance se distingue

Cette forte progression des profits reflète principalement les bons résultats de ses activités d'assurance. Elles ont enregistré un bénéfice opérationnel de 2,37 milliards de dollars, contre un profit de 750 millions de dollars un an auparavant. Warren Buffett possède notamment le réassureur General Re et l'assureur automobile Geico.

Le groupe a fini le trimestre avec une trésorerie record de 381,67 milliards de dollars, contre 344 milliards de dollars, 3 mois plus tôt.

Warren Buffett, âgé de 95 ans, quittera son poste de directeur général à la fin de l'année et passera le relais à Greg Abel.

