 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 860,50
+0,15%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La moitié des vols au départ de Bruxelles annulés lundi
information fournie par Reuters 21/09/2025 à 17:09

(Actualisé avec perturbations limitées à Berlin et Londres, précisions sur le nombre de vols annulés à Bruxelles)

L'aéroport de Bruxelles a demandé aux compagnies aériennes d'annuler la moitié des vols prévus lundi au départ de la capitale belge, les problèmes de système d'enregistrement automatisé résultant d'une cyberattaque survenue vendredi n'ayant pas encore été résolus.

Un porte-parole de Brussels Airport a déclaré que Collins Aerospace RTX.N , le fournisseur du système, n'était pas encore en mesure de fournir une version actualisée et sécurisée du logiciel nécessaire pour reprendre un fonctionnement normal.

Cinquante des 257 vols programmés dimanche au départ de Bruxelles ont été annulés, après 25 des 234 vols prévus samedi, a fait savoir l'aéroport.

La cyberattaque perturbe le fonctionnement des aéroports de Bruxelles, Berlin et Londres-Heathrow depuis le début du week-end, les compagnies aériennes étant contraintes d'utiliser des procédures manuelles d'enregistrement et d'embarquement, ce qui a entraîné de nombreux retards et annulations de vols.

Les perturbations sont beaucoup moins importantes à Berlin et Londres, où les vols ne connaissent pour la plupart que des retards considérés comme "faibles" à "modérés", selon le site de données sur la ponctualité aérienne Cirium.

Les aéroports de Berlin-Brandenbourg et Londres-Heathrow ont fait état d'un trafic quasiment normal.

(Sabine Siebold ; version française Tangi Salaün)

Valeurs associées

RTX
158,220 USD NYSE +0,03%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank