La moitié des vols au départ de Bruxelles annulés lundi

(Actualisé avec perturbations limitées à Berlin et Londres, précisions sur le nombre de vols annulés à Bruxelles)

L'aéroport de Bruxelles a demandé aux compagnies aériennes d'annuler la moitié des vols prévus lundi au départ de la capitale belge, les problèmes de système d'enregistrement automatisé résultant d'une cyberattaque survenue vendredi n'ayant pas encore été résolus.

Un porte-parole de Brussels Airport a déclaré que Collins Aerospace RTX.N , le fournisseur du système, n'était pas encore en mesure de fournir une version actualisée et sécurisée du logiciel nécessaire pour reprendre un fonctionnement normal.

Cinquante des 257 vols programmés dimanche au départ de Bruxelles ont été annulés, après 25 des 234 vols prévus samedi, a fait savoir l'aéroport.

La cyberattaque perturbe le fonctionnement des aéroports de Bruxelles, Berlin et Londres-Heathrow depuis le début du week-end, les compagnies aériennes étant contraintes d'utiliser des procédures manuelles d'enregistrement et d'embarquement, ce qui a entraîné de nombreux retards et annulations de vols.

Les perturbations sont beaucoup moins importantes à Berlin et Londres, où les vols ne connaissent pour la plupart que des retards considérés comme "faibles" à "modérés", selon le site de données sur la ponctualité aérienne Cirium.

Les aéroports de Berlin-Brandenbourg et Londres-Heathrow ont fait état d'un trafic quasiment normal.

(Sabine Siebold ; version française Tangi Salaün)