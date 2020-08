La moitié des Suédois épargnent via des fonds d'investissement tous les mois

(NEWSManagers.com) - Un sondage réalisé auprès de 1.001 individus suédois pour le compte de l'association suédoise des fonds d'investissement Fondbolagens förening suggère que 70% d'entre eux disposent d'une épargne privée. Dans cette catégorie, 51% des personnes interrogées disent épargner chaque mois à travers des fonds d'investissement. C'est 4% de plus qu'en 2018, date à laquelle le dernier sondage sur l'épargne des Suédois avait été publié.

Parmi les critères que les Suédois regardent pour choisir leur fonds d'investissement, les commissions des fonds restent le principal pour 52% des participants au sondage disposant d'une épargne privée avant le niveau de risque (44%) et l'éventuel focus durable du fonds (40%, en hausse de 2% depuis 2018). Le rendement du fonds et sa notation ne sont considérés que par 30% et 16% des personnes interrogées respectivement. Que le fonds soit indiciel ou non est un critère pour 28% des Suédois disposant d'une épargne privée, en hausse de 4% par rapport à 2018.