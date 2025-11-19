 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
48 537,70
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La MLB signe des accords médias de trois ans avec Netflix, NBCUniversal et ESPN
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 22:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails aux paragraphes 2 et 3)

19 novembre - La Ligue majeure de baseball a annoncé mercredi des accords de droits médiatiques de trois ans avec Netflix

NFLX.O , NBCUniversal et ESPN.

Dans le cadre des accords couvrant les saisons 2026-28 de la MLB, Netflix s'étendra pour la première fois à la couverture d'événements de baseball en direct en diffusant des documentaires de la MLB. Le géant du streaming diffusera également un match supplémentaire de l'événement spécial MLB chaque année.

Bien que la MLB n'ait pas indiqué la valeur de l'accord, les trois accords représenteront en moyenne près de 800 millions de dollars par an, selon les médias. ESPN paiera 550 millions de dollars, NBC 200 millions de dollars et Netflix 50 millions de dollars.

NBCUniversal, propriété de Comcast CMCSA.O , ramènera les matchs réguliers sur son réseau de diffusion pour la première fois depuis un quart de siècle, a déclaré la MLB dans un communiqué.

Le Sunday Night Baseball passera de l'ESPN de Disney à NBCUniversal, qui a également obtenu les droits pour le Sunday Leadoff et les Wild Card Series en post-saison pour NBC et Peacock.

ESPN recevra un ensemble de matchs nationaux en milieu de semaine tout au long de la saison, tout en acquérant les droits de vente de MLB.TV.

Sport

Valeurs associées

COMCAST-A
26,8700 USD NASDAQ -1,79%
NETFLIX
110,0000 USD NASDAQ -3,58%
WALT DISNEY
104,650 USD NYSE -1,53%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank