La mission lunaire Artemis II bat le record de distance par rapport à la Terre d'Apollo 13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les quatre membres de l'équipage atteignent une distance de 252 760 miles de la Terre

* Les astronautes passeront six heures à observer la Lune

* La mission Artemis II est une étape clé avant les futurs alunissages

* Le défunt astronaute d'Apollo, Jim Lovell, laisse un message à l'équipage

(Ajout: des scientifiques lunaires se réunissent au centre de contrôle de la mission pour examiner les observations préliminaires des astronautes de la face cachée de la Lune; le survol et la coupure des communications commencent; paragraphes 1-2, 12, 15) par Joey Roulette et Steve Gorman

Les quatre astronautes de la mission Artemis II de la Nasa ont atteint lundi le point le plus profond de l'espace atteint par un être humain, en suivant la force gravitationnelle lunaire en route vers un rare survol en équipage de la face cachée ombragée de la Lune.

Alors que le survol culminant de six heures du seul satellite naturel de la Terre commençait, quelque deux douzaines de scientifiques lunaires ont rempli une salle adjacente au centre de contrôle de la mission, au centre spatial Johnson de la Nasa à Houston, afin d'enregistrer en temps réel les premières observations de la surface de la lune par les astronautes.

L'équipage d'Artemis II, qui voyage dans sa capsule Orion depuis son lancement de Floride la semaine dernière, a entamé son sixième jour de vol spatial en se réveillant vers 10 h 50 ET (1450 GMT) au son d'un message préenregistré de feu l'astronaute de la Nasa Jim Lovell, qui a participé aux missions lunaires Apollo 8 et Apollo 13, à l'époque de la guerre froide.

"Bienvenue dans mon ancien quartier", a déclaré Jim Lovell, décédé l'année dernière à l'âge de 97 ans. "C'est un jour historique, et je sais que vous serez très occupés, mais n'oubliez pas de profiter de la vue... Bonne chance et bon vent"

Les quatre astronautes d'Artemis ont établi un nouveau record de vol spatial lundi en dépassant la distance maximale de 248 000 miles (400 000 km) de la Terre atteinte en 1970 par Apollo 13 après qu'un dysfonctionnement presque catastrophique du vaisseau spatial ait interrompu cette mission, obligeant Jim Lovell et ses deux coéquipiers à utiliser la gravité de la Lune pour les aider à revenir sains et saufs sur Terre.

Plus tard dans la journée de lundi, l'équipage d'Artemis, composé des astronautes américains Reid Wiseman, Victor Glover et Christina Koch, ainsi que de l'astronaute canadien Jeremy Hansen, devait atteindre sa propre distance la plus éloignée de la Terre: 252 755 milles, soit quelque 4 117 milles de plus que le record détenu par l'équipage d'Apollo 13 depuis près de 56 ans.

NOMMER LES CRATÈRES

En cours de route, les membres de l'équipage d'Artemis ont pris le temps d'attribuer de nouveaux noms provisoires à des éléments lunaires qui n'avaient pas encore de désignation officielle.

Dans un message radio adressé au centre de contrôle de la mission à Houston, Jeremy Hansen a suggéré qu'un cratère soit baptisé Integrity, d'après le nom donné à la capsule Orion de l'équipage, et qu'un autre cratère, parfois visible depuis la Terre à la limite entre la face cachée et la face visible de la Lune, soit nommé en l'honneur de Carroll, l'épouse de Wiseman, décédée d'un cancer en 2020.

"Il y a quelques années, nous avons commencé ce voyage, notre famille d'astronautes très unie, et nous avons perdu un être cher", a déclaré Jeremy Hansen à propos de la défunte épouse du commandant de la mission, sa voix s'étranglant d'émotion lorsqu'il a décrit la position de son homonyme lunaire. "C'est un point lumineux sur la Lune, et nous aimerions l'appeler Carroll."

Pendant que l'Orion naviguait autour de la face cachée de la Lune, l'équipage devait observer sa surface depuis une distance d'environ 4 000 miles au-dessus de sa surface sombre, alors qu'elle éclipsait ce qui semblait être une Terre de la taille d'un ballon de basket dans le lointain arrière-plan.

La lune tournant à la même vitesse qu'elle tourne autour de la Terre, sa face cachée est toujours orientée à l'opposé de notre planète, de sorte que peu d'êtres humains - seuls les membres des équipages Apollo qui ont orbité autour de la lune au cours de leurs missions - ont déjà contemplé directement sa surface.

Ce jalon a marqué un moment fort majeur de la mission Artemis II de près de 10 jours, le premier vol d'essai avec équipage du programme Artemis de la Nasa, successeur du projet Apollo des années 1960-1970 de la Nasa, et le premier voyage au monde à envoyer des humains à proximité de la lune depuis plus d'un demi-siècle.

DES PHOTOS RARES ET DÉTAILLÉES

La série de missions Artemis, d'un coût de plusieurs milliards de dollars, vise à ramener des astronautes sur la surface de la lune d'ici 2028, avant la Chine, et à y établir une présence américaine à long terme au cours de la prochaine décennie, en construisant une base lunaire qui servirait de terrain d'essai pour d'éventuelles futures missions vers Mars.

La dernière fois que des astronautes ont marché sur la Lune - un exploit que seuls les États-Unis ont réussi jusqu'à présent - c'était lors de la dernière mission Apollo, en 1972.

Le survol lunaire de lundi a plongé l'équipage dans l'obscurité et dans une brève panne de communication, la lune l'empêchant d'accéder au Deep Space Network de la Nasa, un réseau mondial d'antennes de communication radio massives que l'agence utilise pour communiquer avec l'équipage.

Pour le survol, les astronautes étaient équipés d'appareils photo professionnels pour prendre des photos détaillées de la lune à travers le hublot d'Orion, montrant un point de vue rare et scientifiquement précieux sur la lumière du soleil filtrant autour de ses bords.

L'équipage aura également la chance de photographier un moment rare où leur planète d'origine, éclipsée par leur distance record dans l'espace, se couchera et se lèvera avec l'horizon lunaire pendant qu'ils se balanceront, présentant un remix céleste du lever de lune généralement vu depuis la Terre.