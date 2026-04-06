La mission lunaire Artemis II bat le record de distance par rapport à la Terre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les quatre membres de l'équipage atteignent une distance de 252 760 miles de la Terre

* Les astronautes passeront six heures à observer la Lune

* La mission Artemis II est une étape clé avant les futurs alunissages

* Le défunt astronaute d'Apollo Jim Lovell laisse un message à l'équipage

(L'équipage suggère de nouveaux noms de cratères) par Joey Roulette et Steve Gorman

Les quatre astronautes de la mission Artemis II de la Nasa se sont envolés lundi vers le point le plus profond de l'espace atteint par un être humain, en naviguant le long de la trajectoire de l'attraction gravitationnelle lunaire, en route vers le premier survol habité de la face cachée de la Lune, perpétuellement ombragée.

L'équipage d'Artemis II, qui voyage dans sa capsule Orion depuis son lancement en Floride la semaine dernière, a entamé son sixième jour de vol spatial en se réveillant vers 10 h 50 (heure de l'Est) avec un message enregistré de feu l'astronaute de la Nasa Jim Lovell, qui a participé aux missions lunaires Apollo 8 et Apollo 13, à l'époque de la guerre froide.

"Bienvenue dans mon ancien quartier", a déclaré Jim Lovell, décédé l'année dernière à l'âge de 97 ans. "C'est un jour historique, et je sais que vous serez très occupés, mais n'oubliez pas de profiter de la vue... Bonne chance et bon vent!"

Les quatre astronautes de la mission Artemis ont établi un nouveau record de vol spatial lundi en dépassant la distance maximale de 248 000 milles de la Terre atteinte en 1970 par Apollo 13, après qu'un dysfonctionnement presque catastrophique du vaisseau spatial eut interrompu cette mission, obligeant Jim Lovell et ses deux coéquipiers à utiliser la gravité de la Lune pour les aider à revenir sains et saufs sur Terre.

Plus tard dans la journée de lundi, l'équipage de la mission Artemis, composé des astronautes américains Reid Wiseman, Victor Glover et Christina Koch, ainsi que de l'astronaute canadien Jeremy Hansen, devait atteindre leur propre plus grande distance par rapport à la Terre: 252 755 miles, soit environ 4 117 miles (6 626 km) au-delà du record détenu par l'équipage d'Apollo 13 depuis 56 ans.

NOMMER LES CRATÈRES

En cours de route, les membres de l'équipage ont pris le temps d'attribuer de nouveaux noms provisoires à des éléments lunaires qui n'avaient pas encore de désignation officielle.

Dans un message radio adressé au centre de contrôle de la mission à Houston, Jeremy Hansen a suggéré qu'un cratère soit baptisé Integrity, d'après le nom donné à la capsule Orion de l'équipage, et qu'un autre cratère, parfois visible depuis la Terre à la limite entre la face cachée et la face visible de la Lune, soit nommé en l'honneur de Carrol, l'épouse de Reid Wiseman, aujourd'hui décédée.

"Il y a quelques années, nous avons commencé ce voyage, notre famille d'astronautes très unie, et nous avons perdu un être cher", a déclaré Jeremy Hansen à propos de la défunte épouse du commandant de la mission, sa voix s'étranglant d'émotion lorsqu'il a décrit la position de son homonyme lunaire. "C'est un point lumineux sur la Lune, et nous aimerions l'appeler Carrol."

Si tout se passe comme prévu, Orion naviguera ensuite autour de la face cachée de la Lune, l'observant à environ 4 000 miles au-dessus de sa surface sombre, alors qu'elle éclipsera ce qui semblera être une Terre de la taille d'un ballon de basket dans l'arrière-plan lointain.

La Lune tournant à la même vitesse que la Terre, sa "face cachée" est toujours opposée à notre planète, de sorte qu'aucun être humain n'a jamais regardé directement sa surface.

Cette étape marquera le point culminant de la mission Artemis II, qui durera près de 10 jours. Il s'agit du premier vol d'essai avec équipage du programme Artemis de la Nasa, qui succède au projet Apollo des années 1960-1970, et du premier voyage au monde à envoyer des humains à proximité de la Lune depuis plus d'un demi-siècle.

DES PHOTOS RARES ET DÉTAILLÉES

La série de missions Artemis, d'un coût de plusieurs milliards de dollars, vise à ramener des astronautes sur la surface de la Lune d'ici 2028, avant la Chine, et à y établir une présence américaine à long terme au cours de la prochaine décennie, en construisant une base lunaire qui servirait de terrain d'essai pour d'éventuelles futures missions vers Mars.

La dernière fois que des astronautes ont marché sur la Lune - un exploit que seuls les États-Unis ont réussi jusqu'à présent - c'était lors de la dernière mission Apollo, en 1972.

Le survol lunaire de lundi plongera l'équipage dans l'obscurité et dans de brèves coupures de communication, car la Lune le coupera du Deep Space Network de la Nasa, un réseau mondial d'antennes de communication radio massives que l'agence utilise pour communiquer avec l'équipage.

Au cours des six heures de survol, les astronautes utiliseront des caméras professionnelles pour prendre des photos détaillées de la Lune à travers le hublot d'Orion, montrant un point de vue rare et scientifiquement précieux de la lumière du soleil filtrant autour de ses bords.

L'équipage aura également la chance de photographier un moment rare où leur planète d'origine, éclipsée par leur distance record dans l'espace, se couchera et se lèvera avec l'horizon lunaire pendant qu'ils tourneront autour, présentant un remix céleste du lever de Lune généralement vu depuis la Terre.

Une équipe de dizaines de scientifiques spécialistes de la Lune, installée dans la salle d'évaluation scientifique du Centre spatial Johnson de la Nasa à Houston, prendra des notes pendant que les astronautes, qui ont étudié toute une série de phénomènes lunaires dans le cadre de l'entraînement à la mission, décriront leur vue en temps réel.