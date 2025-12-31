La mise à jour du crédit d'Amerant Bancorp au quatrième trimestre est décevante mais bénigne, selon Stephens

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 décembre - ** Stephens, le courtier de Wall Street, estime que la mise à jour du crédit d'Amerant Bancorp AMTB.N pour le quatrième trimestre est décevante, mais bénigne par rapport aux mises à jour précédentes

** AMTB a annoncé mercredi les tendances de la qualité des actifs du quatrième trimestre , avec 112,6 millions de dollars de prêts déclassés en statut de non-recouvrement, partiellement compensés par des remboursements, des radiations de créances et des ventes de prêts

** On s'attendait à ce que le troisième trimestre marque le point culminant de la migration négative des crédits" - Russell Gunther, analyste chez Stephens

** Les problèmes persistants de qualité de crédit chez AMTB ont été une préoccupation majeure pour les investisseurs, l'action se négociant à une décote par rapport à la valeur comptable tangible

** La réduction de la volatilité de la qualité des actifs est essentielle à la réévaluation de l'action AMTB, selon Gunther

** Trois courtiers sur quatre évaluent le titre à "acheter" ou plus et un à "conserver"; PT médian de 21,50 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action AMTB a baissé de 11,7 % depuis le début de l'année