La Minute Bourse : la diversification

Envie d'en savoir plus sur la Bourse et les marchés financiers? Découvrez notre série de vidéos pédagogiques #LaMinuteBourse par Société Générale Produits de Bourse, une vidéo chaque semaine pour maîtriser les bases de l'investissement en Bourse !

Pourquoi et comment diversifier un portefeuille ? Découvrez dans cette vidéo l'une des règles fondamentales de la gestion de portefeuille

Abonnez-vous à notre chaîne Youtube Société Générale Produits de Bourse pour ne manquer aucun épisode du Coin des Experts !

Découvrez notre activité d'émetteur de Produits de Bourse

Société Générale Produits de Bourse sur Twitter

Société Générale Produits de Bourse sur Facebook