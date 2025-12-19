La ministre japonaise des Finances met en garde contre toute action excessive sur le marché des changes

(Ajoute plus de commentaires et de contexte sur Katayama) par Makiko Yamazaki

La ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama, a déclaré vendredi que Tokyo prendrait des mesures appropriées pour faire face à toute volatilité excessive des devises après que le yen a plongé en dépit de la décision de la banque centrale de relever les taux d'intérêt.

"Nous sommes inquiets car nous observons clairement des mouvements unilatéraux et brusquesau cours de la dernière demi-journée ou desdernières heures", a déclaré Satsuki Katayama aux journalistes après avoirparticipé à une réunion en ligne avec ses homologues du groupe des sept.

"Nous réagirons de manière appropriée aux mouvements excessifs, y compris ceux provoqués par les spéculateurs, conformément à la déclaration conjointe américano-japonaise signée en septembre", a-t-elle déclaré. L'accord bilatéral stipule que les interventions doivent être réservées à la lutte contre l'excès de volatilité.

Peu avant 15h00 GMT, le dollar était en hausse de près de 1,2% sur la journée à environ 157,38 yens JPY= , en passe de connaître sa plus forte hausse sur une journée depuis début octobre, après que la Banque du Japon a relevé ses taux mais n'a pas donné beaucoup d'indications sur les mouvements futurs.

Le dollar a brièvement plongé sous les 157 yens après l'avertissement de Satsuki Katayama.

Certains acteurs du marché ont parié que la "ligne dans le sable" du Japon serait 160 yens, car le Japon est intervenu pour la dernière fois sur le marché des devises en juillet 2024, lorsque le yen s'est affaibli au-delà de 160 pour un dollar, atteignant son niveau le plus bas en 38 ans.

Interrogée sur la décision de la BOJ de relever ses taux, Satsuki Katayama a déclaré qu'elle était basée sur les tendances des salaires et des prix, dans le but d'atteindre l'objectif d'inflation de 2 % d'une manière durable et stable.

"Je l'apprécie en tant que telle", a-t-elle déclaré, ajoutant qu'elle s'attendait à ce que la BOJ continue à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement et à mener une politique monétaire appropriée pour atteindre l'objectif au fur et à mesure que les salaires augmentent.