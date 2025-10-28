 Aller au contenu principal
La ministre allemande de l'économie : Les États-Unis excluent Rosneft Allemagne des sanctions contre la Russie
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 11:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Holger Hansen

La ministre allemande de l'énergie a déclaré à Reuters mardi que le gouvernement américain avait donné l'assurance écrite que les activités allemandes de la société russe Rosneft seraient exemptées des nouvelles sanctions sur l'énergie parce que les actifs ne sont plus sous le contrôle de la Russie.

La ministre allemande de l'économie, Katherina Reiche, a déclaré que les États-Unis avaient fourni hier soir une "lettre de confort" reconnaissant que Rosneft en Allemagne avait été complètement séparée de la société mère russe.

Guerre en Ukraine

