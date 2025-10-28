La ministre allemande de l'économie : Les États-Unis excluent Rosneft Allemagne des sanctions contre la Russie

La ministre allemande de l'énergie a déclaré à Reuters mardi que le gouvernement américain avait donné l'assurance écrite que les activités allemandes de la société russe Rosneft seraient exemptées des nouvelles sanctions sur l'énergie parce que les actifs ne sont plus sous le contrôle de la Russie.

La ministre allemande de l'économie, Katherina Reiche, a déclaré que les États-Unis avaient fourni hier soir une "lettre de confort" reconnaissant que Rosneft en Allemagne avait été complètement séparée de la société mère russe.