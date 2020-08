Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La militante hongkongaise Agnes Chow arrêtée, selon un proche Reuters • 10/08/2020 à 15:32









LONDRES, 10 août (Reuters) - L'étudiante Agnes Chow, l'une des figures du mouvement pro-démocratie hongkongais, a été arrêtée pour violation présumée de la nouvelle loi sur la sécurité nationale en vigueur dans le territoire chinois, a dit lundi un autre militant, Nathan Law. Un responsable de la sécurité à Hong Kong a déclaré lundi que neuf hommes et une femme âgés de 23 à 72 ans avaient été arrêtés pour des violations présumées de la nouvelle loi lors d'une opération de police. "Agnes Chow a été arrêtée en vertu de la loi sur la sécurité nationale et nous sommes encore en train de recueillir des informations sur le détail de ces arrestations", a déclaré Nathan Law sur Twitter. "Horrible journée", a-t-il ajouté. Le patron de presse Jimmy Lai, l'un des porte-voix de la contestation à Hong Kong, figure parmi les personnes appréhendées. (Guy Faulconbridge à Londres, Meg Shen et Jessie Pang à Hong Kong, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)

