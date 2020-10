Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La militante écologiste Greta Thunberg appelle à voter Biden Reuters • 10/10/2020 à 16:37









STOCKHOLM, 10 octobre (Reuters) - La jeune militante écologiste suédoise Greta Thunberg a manifesté samedi son soutien au candidat démocrate Joe Biden, exhortant les électeurs soucieux de l'environnement à faire entendre leur voix lors de l'élection présidentielle américaine. La Suédoise de 17 ans déclare dans un tweet qu'elle ne se prononce jamais d'habitude sur des sujets concernant les partis politiques, estimant toutefois que "la prochaine élection américaine est au-delà de tout cela". "En ce qui concerne le climat, c'est très loin d'être suffisant et beaucoup d'entre vous ont bien sûr soutenu d'autres candidats. Mais je veux dire (...) vous savez (...) zut ! Il suffit de s'organiser et d'amener tout le monde à voter #Biden", écrit-elle. Le président américain Donald Trump, opposé à Joe Biden dans le cadre de l'élection du 3 novembre prochain, s'est à plusieurs reprises moqué de la jeune militante. Alors qu'elle venait d'être désignée "personnalité de l'année 2019" par le magazine Time, il lui avait conseillé en décembre dernier de se détendre et d'aller au cinéma. (Helena Soderpalm, version française Jean-Michel Bélot)

