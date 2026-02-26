La Metropolitan Bank glisse après la vente d'actions pour 179 millions de dollars

26 février - ** Les actions de la banque communautaire new-yorkaise Metropolitan Bank MCB.N chutent jusqu'à 9,4 %, pour finalement s'afficher en baisse de 8,9 % à 85,50 $

** L'action est sur la voie de la deuxième plus grande chute quotidienne en un an, si les pertes se maintiennent

** MCB vend 2,1 millions d'actions à 85 $ chacune dans le cadre d'une offre publique pour lever 178,5 millions de dollars

** L'offre

est assortie d'une décote de 9,4 % par rapport à la dernière clôture

** Le directeur général de la MCB, Mark DeFazio, avait manifesté son intérêt pour l'achat de 0,5 million de dollars d'actions dans le cadre de l'offre, selon le prospectus

** UBS Investment Bank et Hovde Group étaient les co-chefs de file de l'offre

** « Nous continuons à considérer Metropolitan comme l'un des rares exemples de croissance dans le secteur bancaire. Nous pensons que le capital supplémentaire donne à MCB un peu plus de poudre sèche pour soutenir une croissance accélérée » - Piper Sandler

** MCB avait 10,1 millions d'actions en circulation au 13 février, selon le prospectus

** A la dernière clôture, l'action MCB a baissé de 22,9 % depuis le début de l'année