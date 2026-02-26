La menace qui pèse sur les grandes entreprises informatiques est "exagérée", déclare le responsable de l'IA de Cognizant, dans un contexte de perturbation causée par Anthropic

Les craintes que les nouveaux outils d'intelligence artificielle puissent remplacer les grandes sociétés de services informatiques sont "exagérées", car les clients ont encore besoin d'aide pour déployer et mettre à l'échelle la technologie, a déclaré Babak Hodjat, responsable de l'IA chez Cognizant CTSH.O , lors d'une interview accordée à Reuters.

Les outils d'IA automatisés de startups telles qu'Anthropic ont suscité des inquiétudes quant à la perturbation des modèles commerciaux des entreprises de logiciels et de services dans le monde entier , y compris l'industrie indienne des services informatiques, traditionnellement à forte intensité de main-d'œuvre.

Les entreprises sont loin de pouvoir compter sur un agent d'IA unique et polyvalent, a déclaré M. Hodjat, ajoutant que la plupart des clients ont encore besoin d'aide pour l'ingénierie, l'intégration et la gestion des systèmes d'IA.

"Cette cartographie est notre travail, elle ne sort pas automatiquement de la boîte", a déclaré M. Hodjat, dont le travail a contribué à faire fonctionner l'assistant vocal Siri d'Apple AAPL.O .

Cognizant, qui est cotée au Nasdaq et dont plus de 70 % de la main-d'œuvre travaille en Inde, a prévu un chiffre d'affaires annuel supérieur aux estimations de Wall Street, grâce à une forte demande, les entreprises adoptant l'IA dans leurs flux de travail.

Ses rivaux Tata Consultancy Services TCS.NS et Wipro WIPR.NS ont également affirmé que l'adoption rapide de l'IA allait stimuler, plutôt que réduire, la demande de fournisseurs de services logiciels.

Le vote de confiance de M. Hodjat dans le rôle des sociétés de services intervient alors que des suppressions d'emplois liées à l'IA sont déjà en cours.

La société de logiciels de gestion du transport maritime et de la logistique WiseTech Global WTC.AX a déclaré qu'elle licencierait près d'un tiers de ses effectifs à mesure qu'elle intègre l'IA dans ses logiciels clients et ses opérations internes. TCS a annoncé 12 000 suppressions d'emplois l'année dernière, mais a depuis nié aux médias locaux que les licenciements étaient liés à l'IA.

Cognizant, qui génère environ 30 % de son code grâce à l'IA et vise à atteindre 50 %, ne craint pas que l'automatisation élimine les emplois de débutant. Le directeur général Ravi Kumar S a déclaré lors de la conférence téléphonique sur les résultats de l'entreprise au début du mois qu'il avait embauché 25 000 nouveaux diplômés en 2025 et qu'il prévoyait de dépasser ce chiffre en 2026.

Presque tous les clients de Cognizant ont déjà essayé de travailler avec des agents d'IA, a déclaré M. Hodjat, mais ils ont reconnu qu'ils avaient besoin que nous les déployions dans leurs systèmes pour obtenir des rendements.