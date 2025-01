La menace de droits de douane américains pèse sur les Bourses

Côté valeurs, Pluxee a caracolé en tête de l'indice SBF 120 à la faveur d'un premier trimestre supérieur aux attentes. Vallourec le suit de près après avoir atteint, avec un an d'avance, son objectif d'une dette nette nulle. Le secteur de la défense a été recherché car Donald Trump souhaite que les pays de l'Otan augmentent leurs budgets de défense à 5% du PIB contre 2% actuellement.

Même déception de ce côté ci de l'Atlantique, avec une confiance des ménages qui se détériore de nouveau en décembre en France, indique l'Insee ce mercredi. À 89, l'indicateur qui la synthétise baisse d'un point et reste au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2024).

Des statistiques nombreuses et décevantes

(AOF) - A l’équilibre à la mi-séance, les marchés européens ont basculé dans le rouge après que CNN a annoncé que Donald Trump envisageait de déclarer l'état d'urgence économique national afin de fournir une base légale à un large éventail de droits de douane mondiaux. Le CAC 40 a perdu 0,49% à 7452,42 points et l’EuroStoxx 50, 0,38% à 4992,67 points. Le repli est moins prononcé aux Etats-Unis, où le Dow Jones perd 0,02% et le Nasdaq Composite, 0,08% vers 17h35.

