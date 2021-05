La Matmut lance son plan d' épargne retraite individuel avec BNP Paribas Cardif

(NEWSManagers.com) - La Matmut a annoncé ce 27 avril le lancement de son plan d' épargne retraite individuel, en partenariat avec BNP Paribas Cardif. Dénommé " Complice Retraite " , le plan a été construit par AEP, la marque commerciale BtoB de BNP Paribas Cardif. Il sera dans un premier temps distribué par les conseillers patrimoniaux du groupe Matmut, avant une généralisation à l' ensemble des agences, dans le courant de l' année 2022.

Le produit proposera trois profils de risque dans le cadre d'une gestion à horizon. Il sera accessible avec des versements programmés à partir de 50 euros mensuels ou un versement initial de 500 euros, et permettra de personnaliser certains éléments du contrat, comme la définition d' un profil de gestion, une garantie plancher incluse en cas de décès, une option table de mortalité et une option exonération des cotisations en cas d' incapacité pour les travailleurs non salariés.