La marque Scout de VW, autrefois entièrement électrique, connaît une forte demande de modèles hybrides

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Kalea Hall

La nouvelle marque Scout Motors de Volkswagen VOWG.DE a enregistré plus de 160.000 réservations pour son premier modèle, la plupart des clients optant pour une version hybride à autonomie étendue au lieu d'une version entièrement électrique, a déclaré un haut responsable mercredi.

Scout commencera à construire des prototypes cette année dans une usine que le constructeur construit en Caroline du Sud, a déclaré Scott Keogh, directeur général de Scout, lors d'un événement de l'Automotive Press Association à Detroit.

Sur les 160.000 réservations, 87% concernent un véhicule électrique à autonomie étendue, ou EREV, une version des modèles robustes de Scout, ce qui reflète les perspectives plus sombres pour les véhicules entièrement électriques aux Etats-Unis. Un EREV utilise un petit moteur à essence qui sert de générateur pour recharger la grande batterie du véhicule en déplacement.

VW a lancé Scout en tant que marque entièrement électrique en 2022, mais a fait marche arrière pour ajouter les EREV quelques années plus tard, alors que la croissance des ventes de VE aux États-Unis ralentissait.

Scout a précédemment déclaré qu'il commencerait la production en 2027, bien que des rapports récents des médias aient indiqué que le déploiement a été retardé en raison de défis techniques. M. Keogh a déclaré mercredi qu'il s'attendait à ce que les produits soient entre les mains des clients d'ici 2028. Volkswagen espère que la marque Scout l'aidera à accroître sa part de marché sur le marché américain des camions et des VUS, où le constructeur allemand a longtemps eu du mal à s'implanter bien qu'il soit l'un des plus grands constructeurs automobiles au monde. L'année dernière, VW s'est classé au 11e rang des ventes de véhicules aux États-Unis, derrière Tesla TSLA.O , selon le cabinet d'études Motor Intelligence.

Mardi, deux concessionnaires Volkswagen aux États-Unis ont poursuivi l'entreprise pour sa décision de vendre des véhicules Scout directement aux consommateurs, affirmant que cela rompt le contrat du constructeur automobile avec ses détaillants. L'action en justice vise à obtenir le statut d'action collective.

Un porte-parole de VW a déclaré que l'entreprise ne commentait pas les litiges en cours.

M. Keogh a déclaré que le modèle de vente directe au consommateur "était sans aucun doute le plus logique" lorsqu'il s'agissait du marché américain.