La marque de vêtements Reformation dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

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La marque de vêtements Reformation a déposé jeudi une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, selon un document déposé auprès de la SEC.

Le marché américain des introductions en bourse connaît un regain d'activité, de nombreuses entreprises se précipitant pour coter leurs actions afin de tirer parti de la confiance croissante des investisseurs, après une brève période d'accalmie en mars.

J.P. Morgan, Morgan Stanley, Citigroup et RBC Capital Markets figurent parmi les chefs de file de l'opération.

La société a l'intention de coter ses actions à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole "REF".