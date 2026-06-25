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La marque de vêtements Reformation dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 25/06/2026 à 23:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails un peu partout)

La marque de vêtements Reformation a déposé jeudi une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, selon un document déposé auprès de la SEC.

Le marché américain des introductions en bourse connaît un regain d'activité, de nombreuses entreprises se précipitant pour coter leurs actions afin de tirer parti de la confiance croissante des investisseurs, après une brève période d'accalmie en mars.

J.P. Morgan, Morgan Stanley, Citigroup et RBC Capital Markets figurent parmi les chefs de file de l'opération.

La société a l'intention de coter ses actions à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole "REF".

Fusions / Acquisitions
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