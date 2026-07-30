La marque de prêt-à-porter féminin Reformation lève 211 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis (29 juillet)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction de l'article du 29 juillet: suppression du mot « upsized » du paragraphe 1)

La marque de prêt-à-porter féminin Reformation a annoncé mercredi avoir levé 210,9 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, alors qu'elle cherche à tester l'intérêt des investisseurs pour une marque de mode.