La marque belge de bouchons d'oreille Loop fait son entrée dans les magasins américains grâce à un partenariat avec Target

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Neil J Kanatt

Loop a déclaré mercredi que ses bouchons d'oreille seront disponibles dans plus de 600 magasins Target TGT.N à partir de ce mois-ci, marquant ainsi l'entrée de la startup belge dans le commerce de détail traditionnel aux États-Unis.

Conçus pour ressembler à des accessoires de mode, les bouchons d'oreille de Loop prétendent réduire le bruit ambiant tout en préservant la qualité du son, ce qui les rend populaires dans les festivals de musique tels que Coachella et Tomorrowland.

Cette initiative marque un changement par rapport à son modèle uniquement en ligne, l'entreprise souhaitant capitaliser sur les cadeaux de fin d'année et les achats impulsifs grâce à ce partenariat, alors même que l'inflation et les fluctuations tarifaires affectent la confiance des consommateurs.

"Pour nous, il s'agit simplement d'un moyen différent d'atteindre ces clients ... . À l'heure actuelle, les clients n'ont pas vraiment la possibilité d'acheter à la dernière minute", a déclaré à Reuters Maarten Bodewes, cofondateur de Loop.

Le distributeur Target, qui a du mal à stimuler la demande dans un contexte de dépenses de consommation tendues, a développé son segment bien-être en lançant plus de 2.000 nouveaux articles, au début de l'année 2025.

Fondée en 2016, Loop a vendu en ligne plus de 13 millions de paires de bouchons d'oreille, dont les prix varient entre 24 et 59 dollars. L'entreprise a gagné en traction à l'échelle mondiale grâce à des partenariats, notamment une collaboration avec l'équipe de Formule 1 McLaren en 2024.

Loop avait auparavant une présence limitée dans le commerce de détail en Europe, mais elle s'est tournée vers le commerce en ligne uniquement pendant la pandémie, après que ses revenus ont chuté de près de 90 % au début de l'année 2020.

En 2020, Loop a levé 1,12 million de dollars en fonds d'amorçage et a lancé de nouveaux produits tels que Switch, pour la réduction du bruit dans les environnements sociaux, et Experience, destiné aux amateurs de concerts, ainsi que des bouchons d'oreille pour les besoins médicaux tels que les acouphènes.

Cela a permis à l'entreprise d'engranger environ 190 millions d'euros (221,67 millions de dollars) en 2024, contre 1 million d'euros pendant la pandémie.

Loop, qui fabrique la plupart de ses stocks à Shenzhen, en Chine, et réalise environ 40 % de ses ventes aux États-Unis, ne s'attend pas à ce que les tarifs douaniers fluctuants de Donald Trump aient un impact significatif sur ses coûts.

Bodewes a déclaré que les coûts de fabrication restent relativement bas et que les droits de douane ne devraient entraîner qu'une augmentation d'environ trois points de pourcentage.

(1 dollar = 0,8571 euro)