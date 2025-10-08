 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 049,01
+0,93%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La marque belge de bouchons d'oreille Loop fait son entrée dans les magasins américains grâce à un partenariat avec Target
information fournie par Reuters 08/10/2025 à 14:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Neil J Kanatt

Loop a déclaré mercredi que ses bouchons d'oreille seront disponibles dans plus de 600 magasins Target TGT.N à partir de ce mois-ci, marquant ainsi l'entrée de la startup belge dans le commerce de détail traditionnel aux États-Unis.

Conçus pour ressembler à des accessoires de mode, les bouchons d'oreille de Loop prétendent réduire le bruit ambiant tout en préservant la qualité du son, ce qui les rend populaires dans les festivals de musique tels que Coachella et Tomorrowland.

Cette initiative marque un changement par rapport à son modèle uniquement en ligne, l'entreprise souhaitant capitaliser sur les cadeaux de fin d'année et les achats impulsifs grâce à ce partenariat, alors même que l'inflation et les fluctuations tarifaires affectent la confiance des consommateurs.

"Pour nous, il s'agit simplement d'un moyen différent d'atteindre ces clients ... . À l'heure actuelle, les clients n'ont pas vraiment la possibilité d'acheter à la dernière minute", a déclaré à Reuters Maarten Bodewes, cofondateur de Loop.

Le distributeur Target, qui a du mal à stimuler la demande dans un contexte de dépenses de consommation tendues, a développé son segment bien-être en lançant plus de 2.000 nouveaux articles, au début de l'année 2025.

Fondée en 2016, Loop a vendu en ligne plus de 13 millions de paires de bouchons d'oreille, dont les prix varient entre 24 et 59 dollars. L'entreprise a gagné en traction à l'échelle mondiale grâce à des partenariats, notamment une collaboration avec l'équipe de Formule 1 McLaren en 2024.

Loop avait auparavant une présence limitée dans le commerce de détail en Europe, mais elle s'est tournée vers le commerce en ligne uniquement pendant la pandémie, après que ses revenus ont chuté de près de 90 % au début de l'année 2020.

En 2020, Loop a levé 1,12 million de dollars en fonds d'amorçage et a lancé de nouveaux produits tels que Switch, pour la réduction du bruit dans les environnements sociaux, et Experience, destiné aux amateurs de concerts, ainsi que des bouchons d'oreille pour les besoins médicaux tels que les acouphènes.

Cela a permis à l'entreprise d'engranger environ 190 millions d'euros (221,67 millions de dollars) en 2024, contre 1 million d'euros pendant la pandémie.

Loop, qui fabrique la plupart de ses stocks à Shenzhen, en Chine, et réalise environ 40 % de ses ventes aux États-Unis, ne s'attend pas à ce que les tarifs douaniers fluctuants de Donald Trump aient un impact significatif sur ses coûts.

Bodewes a déclaré que les coûts de fabrication restent relativement bas et que les droits de douane ne devraient entraîner qu'une augmentation d'environ trois points de pourcentage.

(1 dollar = 0,8571 euro)

Valeurs associées

TARGET
90,335 USD NYSE +1,17%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une BMW vue de face (Crédit: / Adobe Stock)
    BMW: HSBC maintient sa note Conserver sur le titre
    information fournie par Zonebourse 08.10.2025 15:33 

    HSBC maintient sa note Conserver sur le titre et ajuste son objectif de cours à 83 E (au lieu de 84 E). L'analyste estime que la marge d'EBIT automobile du troisième trimestre devrait se situer dans la fourchette révisée de 5 à 6 % pour l'exercice 2025, ce qui ... Lire la suite

  • Le drapeau national allemand flotte devant le bâtiment du Reichstag à Berlin.
    L'Allemagne va autoriser la police à abattre les drones suspects
    information fournie par Reuters 08.10.2025 15:31 

    par Sarah Marsh et Andreas Rinke L’Allemagne va accorder à la police le pouvoir d’abattre les drones suspects, comme ceux qui ont perturbé les activités d'aéroports à travers l’Europe et que certains dirigeants européens attribuent à une guerre hybride menée par ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump lors de la célébration du 250e anniversaire de la marine américaine, à la base navale de Norfolk, en Virginie, le 5 octobre 2025 ( AFP / Alex WROBLEWSKI )
    Comment le Nobel de la paix est devenu une obsession de Trump
    information fournie par AFP 08.10.2025 15:16 

    Ne pas le lui donner serait une "insulte" contre les Etats-Unis, a-t-il lancé récemment: née pendant son premier mandat, l'obsession de Donald Trump pour le prix Nobel de la paix n'a fait que croître depuis son retour au pouvoir. "Tout le monde dit que je devrais ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 08.10.2025 15:16 

    (Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse, Exxon Mobil, Jefferies, NextDecade, DayForce, Joby Aviation, FreePort-McMoran) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank