Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Maroc impose des mesures de confinement dans ses grandes villes Reuters • 26/07/2020 à 22:19









RABAT, 26 juillet (Reuters) - Le Maroc va imposer des mesures de confinement dans les grandes villes du pays à partir de minuit en raison d'une remontée de nouveaux cas de contamination au nouveau coronavirus, ont annoncé dimanche les ministères de l'Intérieur et de la Santé. La circulation à destination et en provenance de villes comme Casablanca, Marrakech, Tanger, Fès ou encore Meknès va être interdite. Le Maroc a assoupli les mesures nationales de confinement il y a un mois même si les vols internationaux sont toujours suspendus, à l'exception des vols spéciaux transportant des Marocains ou des résidents étrangers. Dimanche, le ministère de la Santé a déclaré que 633 nouveaux cas de COVID-19 avaient été enregistrés, l'une des plus fortes augmentations quotidiennes à ce jour, portant le nombre total d'infections confirmées à 20.278, avec 313 décès et 16.438 guérisons. Le Maroc a réalisé 1,1 million de tests et a rendu obligatoire le port du masque. Un décret d'urgence a été prolongé jusqu'au 10 août, donnant aux autorités une marge de manœuvre pour rétablir des mesures restrictives région par région en fonction de l'évolution de l'épidémie. (Ahmed Eljechtimi, version française Matthieu Protard)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.