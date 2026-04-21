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La marine équipe ses navires de guerre de missiles Patriot pour contrer la menace hypersonique chinoise
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 19:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Mike Stone

Lockheed Martin LMT.N a obtenu un contrat pour intégrer le missile Patriot, un intercepteur de missiles de l'armée, dans le système de combat Aegis de la marine américaine, une étape importante qui, selon l'entreprise, marque la première fois que l'arme sera utilisée en mer. Reuters a été le premier à rapporter en octobre 2024 que la marine américaine allait de l'avant avec son projet d'armer ses navires avec des intercepteurs Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE), par crainte que la Chine ne déploie des armes hypersoniques pour couler des navires dans le Pacifique.

Le déploiement renforcera le bouclier de défense antimissile protégeant la flotte de destroyers de la marine. Lockheed Martin poursuit l'intégration depuis plusieurs années, mais le nouveau contrat marque la première étape concrète vers l'installation de l'intercepteur de l'armée sur les navires de surface de la marine. Les raisons de cette décision sont connues depuis des années. Comme l'a rapporté Reuters en 2024, les PAC-3 sont plus agiles que les intercepteurs existants de la marine, et leur concept "hit to kill" - dans lequel le missile frappe directement sa cible au lieu d'exploser à proximité - les rend particulièrement meurtriers contre les missiles balistiques manœuvrant à grande vitesse.

Le PAC-3 MSE pourrait fournir une couche de protection supplémentaire aux navires de guerre équipés du système Aegis, qui s'appuient actuellement sur des intercepteurs de la famille des missiles standard (SM-2, SM-3 et SM-6), ainsi que sur le missile SeaSparrow évolué RIM-162. La demande d'armes Patriot a explosé. En vertu d'un accord signé entre Lockheed Martin et le Pentagone en janvier, la production de l'intercepteur devrait tripler au cours des sept prochaines années, passant d'environ 600 missiles par an à plus de 2 000.

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