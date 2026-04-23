La marge brute de P&G, sous pression, en ligne de mire, alors que la guerre en Iran fait grimper les coûts

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Procter & Gamble PG.N s'apprête à annoncer un sixième trimestre consécutif de baisse de sa marge brute, alors que le géant des biens de consommation doit faire face à une demande en dents de scie et à de nouvelles pressions sur les coûts liées à la guerre en Iran.

La société publie ses résultats du troisième trimestre de l'exercice 2026 vendredi.

* La guerre en Iran a fait grimper les coûts de transport, ainsi que les prix des dérivés pétrochimiques utilisés dans l'emballage, ce qui constitue la dernière perturbation en date de la chaîne d'approvisionnement pour les entreprises mondiales de biens de consommation.

* Cette semaine, le géant des biens de consommation Nestlé NESN.S , le fabricant de Dettol Reckitt RKT.L et le fabricant de préservatifs Karex KARE.KL ont signalé la pression exercée par les retombées des prix élevés du pétrole.

* La marge bénéficiaire brute de P&G pour le troisième trimestre devrait baisser de 0,03 %, selon les données compilées par LSEG.

* Le chiffre d'affaires devrait augmenter de 3,7 %, après une hausse de 1 % au cours des trois mois se terminant en décembre, car la demande de produits de beauté et de soins capillaires reste forte aux États-Unis, ce qui devrait faire écho aux résultats de rivaux tels que L'Oréal OREP.PA .

* P&G, dont le siège est à Cincinnati, a fait état de volumes de ventes faibles pour d'autres catégories telles que les soins féminins, les soins pour bébés et les produits de toilette, en raison de la faible demande des consommateurs américains soucieux de leur budget et confrontés à un coût de la vie élevé.

* Selon les analystes d'UBS et de Jefferies, l'entreprise devrait signaler que son bénéfice par action et son chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 pourraient se situer dans la partie inférieure de son objectif de croissance nulle à 4 %, car elle doit faire face à des pressions supplémentaires sur les coûts, associées à des mouvements défavorables des taux directeur.

* Les actions de P&G ont chuté de près de 15 % depuis le début de la guerre en Iran il y a deux mois, contre une baisse d'environ 7,4 % de l'indice S&P 500 des biens de consommation de base. L'indice de référence S&P 500 a augmenté d'environ 4 %, atteignant récemment un niveau record dans un contexte de cessez-le-feu.

* Les pressions sur les coûts et leur impact sur l'exercice 2027 seront au centre des préoccupations, a déclaré Peter Grom, analyste chez UBS.