La marée noire arrive vers les côtes omanaises, selon l'Onu

Du pétrole déversé par le navire échoué au large d'Oman, le Caroline Bezengi, est en passe d'atteindre les côtes du pays, a déclaré mercredi l'Organisation maritime internationale (OMI).

"Le pétrole dérive au large au nord-est de l'île (omanaise) d'al Qibliyyah, et certains rapports indiquent qu'une partie atteindrait le continent. Le système pour contenir le pétrole déversé est en place", a déclaré un porte-parole de l'agence onusienne.

Le pétrole déversé par le navire échoué a formé une marée noire d'environ 400 km², a annoncé lundi le gouvernement omanais.

Le Caroline Bezengi, qui transportait 800.000 barils de pétrole russe, se dirigeait vers l'Asie quand le navire, alors au large d'Oman, a rapporté être en difficulté le 8 juin.

Le navire se trouve à quelque 22 miles nautiques du village de pêcheurs de Sharbithat, selon l'OMI.

"Le pétrole se déverse du navire depuis un moment. La mousson a limité l'accès au navire et retardé les opérations de sauvetage", a ajouté le porte-parole de l'OMI, ajoutant que l'organisation suivait avec attention l'évolution de la situation.

Listé parmi la flotte russe fantôme, le navire bâti en 2001 fait l'objet de sanctions de la part de l'Union européenne, de l'Ukraine, du Royaume-Uni, du Canada et de la Suisse.

(Reportage de Jonathan Saul; Zhifan Liu pour la version française, édité par Benoit Van Overstraeten)