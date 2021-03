La manipulation de cours en 4 questions

(Crédits photo : Unsplash - )

La Bourse est une place de marché immatérielle sur laquelle des investisseurs s'échangent des parts de sociétés cotées à un prix déterminé par l'offre et la demande. Le cours des actions varie donc selon le prix auquel un investisseur est prêt à vendre un de ses titres ou bien à acheter un titre qu'il ne possède pas encore en portefeuille.

Le cours de Bourse, c'est-à-dire la variation de prix d'un titre donné, fluctue à la hausse et à la baisse en fonction de nombreux paramètres (les fondamentaux de l'entreprise, le contexte macro-économique, les éléments qui impactent le secteur d'activité comme une évolution de la réglementation par exemple, etc.). Un investisseur engrange des gains lorsqu'il a correctement anticipé une hausse ou une baisse des cours et s'est positionné au bon moment.

Il peut donc être tentant de manipuler les cours pour pouvoir engranger des gains à coup sûr, et des gains importants. Cela est-il possible ? Qu'est-ce que la manipulation de cour ? Quels investisseurs manipulent les cours ? Est-ce légal ? Quelles conséquences cette pratique a-t-elle sur la société concernée ? Toutes nos explications sur la manipulation de cours.

Manipulation de cours : qu'est-ce que c'est ?

La manipulation de cours est « le fait de réaliser une opération, de passer un ordre ou d'adopter un comportement qui donne ou est susceptible de donner des indications trompeuses sur l'offre, la demande ou le cours d'un instrument financier ou qui revient à fixer le cours de cet instrument à un niveau artificiel » selon la définition qui en est donné par le Dalloz.

L'exemple le plus frappant de manipulation de cours des derniers mois est sans conteste l'affaire GameStop qui a provoqué l'émoi sur les marchés financiers en janvier et février dernier. De très nombreux investisseurs particuliers (plusieurs millions) ont procédé à un short squeeze lors d'une croisade contre plusieurs hedge funds américains. Ce procédé consiste à faire grimper artificiellement le cours de Bourse d'une action, sans que rien dans les fondamentaux ne justifie une hausse des prix du titre, forçant les vendeurs à découvert à liquider leurs positions vendeuses ce qui alimente encore plus la hausse. L'action de la société GameStop, retailer physique de jeux vidéo en difficulté, était vendu à découvert par de nombreux fonds d'investissement activistes qui pariaient sur la chute du cours compte tenu des difficultés de l'entreprises. Une communauté de plusieurs millions de traders amateurs active sur le site Reddit et appartenant au forum de discussions Wall Street Bets se sont alors lancé dans un short squeeze pour couper l'herbe sous le pied à ces fonds d'investissement vautours. Ils ont réussi en l'espace de quelques jours à faire grimper de 1 940 % le cours de Bourse de GameStop, mettant en difficulté les fonds d'investissement qui s'étaient positionnés à la baisse sur le titre.

Manipulation de cours : qui peut s'y adonner ?

La manipulation de cours peut donc être le fait d'investisseurs particuliers organisés. Mais cela reste très rare et cette affaire GameStop était totalement inédite jusqu'ici. C'était en effet la première fois que des actionnaires individuels s'adonnaient massivement à une manipulation de cours, ce qui a d'ailleurs totalement désarçonné le régulateur et les Hedge Funds victimes de l'affaire.

D'ordinaire, ce sont plutôt les hedge funds qui sont à l'origine de manipulation de cours, notamment grâce à leur système de trading algorithmique ou trading à haute fréquence qui peuvent détecter des ordres d'achat ou de vente, par exemple sur les dark pools, ces places de cotation alternatives où les ordres de Bourse ne sont pas rendus publics, et en tirer profit.

Manipulation de cours : est-ce autorisé ?

La manipulation de cours est un délit. C'est interdit par la réglementation en vigueur. En France, c'est l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), le gendarme de la Bourse, qui est chargé de veiller à ce qu'aucune manipulation de cours n'ait lieu. Un investisseur peut d'ailleurs contacter l'AMF pour signaler un soupçon de manipulation de cours.

Aux États-Unis, c'est la Security Exchange Commission (SEC), le gendarme boursier américain qui est compétent et qui a d'ailleurs lors de l'affaire Game Stop indiquer « surveiller et évaluer de près l'extrême volatilité du prix de certaines actions ». Face aux restrictions de certains courtiers qui ont provisoirement stoppé les transactions sur le titre GameStop, la SEC a également indiqué « veiller à ce que les entités réglementées respectent leurs obligations de protéger les investisseurs et d'identifier et de poursuivre les éventuels actes répréhensibles ». Il n'empêche, le short squeeze a pu avoir lieu et les régulateurs se sont retrouvés démunis face à une situation totalement inédite. Le forum « WallStreetBets » devrait-il faire l'objet d'une enquête de la SEC ? Ce n'est pas évident. Il n'est pas illégal de partager son avis sur un titre. Le régulateur intervient lorsque de fausses informations sont divulguées dans le but d'influencer le marché. À l'ère des réseaux sociaux, la législation devrait-elle être modifiée ? On verra dans les mois à venir ce que les régulateurs proposent pour éviter qu'un tel phénomène se reproduise.

Manipulation de cours : quel impact pour la société concernée ?

Une manipulation de cours a des conséquences néfastes pour la société qui en est victime. La forte volatilité qui s'installe sur le titre et le battage médiatique qui l'entoure inciteront probablement les investisseurs long terme à éviter la valeur.

Et bien sûr, la sous-valorisation d'un titre a des conséquences désastreuses. La société peut rencontrer des difficultés à se financer et sera victime d'une mauvaise presse. De plus, un cours très faible malgré des fondamentaux solides peut la conduire à devenir victime d'une OPA hostile et à être racheté par un concurrent qui profitera de la baisse du cours pour acquérir à bas prix une société de qualité.