 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Malaisie prolonge d'un an les recherches concernant le vol MH370 disparu
information fournie par Reuters 29/06/2026 à 10:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Malaisie a prolongé d'un an son accord avec la société d'exploration en eaux profondes Ocean Infinity afin de mener des recherches sous-marines pour retrouver le vol MH370 de Malaysia Airlines disparu, a annoncé lundi le ministère des Transports. Ce Boeing 777 transportait 227 passagers et 12 membres d’équipage lorsqu’il a disparu alors qu’il effectuait la liaison entre Kuala Lumpur et Pékin en 2014, devenant ainsi l’un des mystères les plus tenaces de l’aviation mondiale . Les multiples opérations de recherche menées dans le sud de l’océan Indien pour retrouver l’appareil se sont révélées infructueuses.

* Ocean Infinity avait mené des recherches pour retrouver l’avion jusqu’en 2018. L’année dernière, la société a signé un nouvel accord avec la Malaisie afin de reprendre les recherches dans une zone couvrant 15 000 km² (5 792 miles carrés), et ne sera rémunérée à hauteur de 70 millions de dollars que si elle retrouve l’épave.

* La prolongation de l'accord porte sur une période de 12 mois, du 1er juillet de cette année au 30 juin 2027, a déclaré le ministre malaisien des Transports, Anthony Loke, dans un communiqué.

* “Cette décision témoigne de l’engagement continu et inébranlable du gouvernement à apporter une réponse aux proches des passagers du vol MH370”, a-t-il déclaré.

* Cette prolongation vise à permettre à Ocean Infinity d’achever entièrement la recherche dans une zone restante de 7 428,54 km², a précisé Loke.

* Elle tient compte des nouveaux engagements contractuels commerciaux d’Ocean Infinity, qui nécessiteront le redéploiement temporaire des principaux moyens de recherche vers un autre site entre novembre 2026 et avril 2027, a-t-il ajouté.

Valeurs associées

BOEING CO
217,160 USD NYSE -0,49%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • "Il est si petit, pas question de le confier tout de suite": comme Angela, à partir de mercredi, les jeunes parents peuvent bénéficier du nouveau congé de naissance ( AFP / Pascal POCHARD-CASABIANCA )
    Les premiers congés de naissance démarrent: les parents se réjouissent, malgré quelques difficultés
    information fournie par AFP 29.06.2026 10:17 

    "Il est si petit, pas question de le confier tout de suite": comme Angela, à partir de mercredi, les jeunes parents peuvent bénéficier du nouveau congé de naissance pour passer plus de temps auprès de leur bébé, en étant indemnisés. D'une durée d'un ou deux mois, ... Lire la suite

  • LECTRA : Le mouvement reste haussier
    LECTRA : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 29.06.2026 10:13 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • RAMSAY GENERALE : L'indécision domine
    RAMSAY GENERALE : L'indécision domine
    information fournie par TEC 29.06.2026 10:04 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • BAINS MER MONACO : L'indécision domine
    BAINS MER MONACO : L'indécision domine
    information fournie par TEC 29.06.2026 10:01 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
28,2 +2,47%
Pétrole Brent
72,38 -3,29%
CAC 40
8 372,31 -0,15%
SOITEC
120,9 +5,73%
HAFFNER ENERGY
0,235 +8,29%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank