La Malaisie prolonge d'un an les recherches concernant le vol MH370 disparu

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La Malaisie a prolongé d'un an son accord avec la société d'exploration en eaux profondes Ocean Infinity afin de mener des recherches sous-marines pour retrouver le vol MH370 de Malaysia Airlines disparu, a annoncé lundi le ministère des Transports. Ce Boeing 777 transportait 227 passagers et 12 membres d’équipage lorsqu’il a disparu alors qu’il effectuait la liaison entre Kuala Lumpur et Pékin en 2014, devenant ainsi l’un des mystères les plus tenaces de l’aviation mondiale . Les multiples opérations de recherche menées dans le sud de l’océan Indien pour retrouver l’appareil se sont révélées infructueuses.

* Ocean Infinity avait mené des recherches pour retrouver l’avion jusqu’en 2018. L’année dernière, la société a signé un nouvel accord avec la Malaisie afin de reprendre les recherches dans une zone couvrant 15 000 km² (5 792 miles carrés), et ne sera rémunérée à hauteur de 70 millions de dollars que si elle retrouve l’épave.

* La prolongation de l'accord porte sur une période de 12 mois, du 1er juillet de cette année au 30 juin 2027, a déclaré le ministre malaisien des Transports, Anthony Loke, dans un communiqué.

* “Cette décision témoigne de l’engagement continu et inébranlable du gouvernement à apporter une réponse aux proches des passagers du vol MH370”, a-t-il déclaré.

* Cette prolongation vise à permettre à Ocean Infinity d’achever entièrement la recherche dans une zone restante de 7 428,54 km², a précisé Loke.

* Elle tient compte des nouveaux engagements contractuels commerciaux d’Ocean Infinity, qui nécessiteront le redéploiement temporaire des principaux moyens de recherche vers un autre site entre novembre 2026 et avril 2027, a-t-il ajouté.